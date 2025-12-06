Monumento a los Emiliozzi: Masterclass gratuita a cargo del escultor Andrés Zerneri

Al cumplirse 60 años del Campeonato Argentino de Turismo de Carretera obtenido por los hermanos Emiliozzi el 5 de diciembre de 1965, desde el Municipio de Olavarría se está trabajando en un proyecto que incluye la realización de un monumento, que viene a rendir un merecido homenaje a los embajadores de Olavarría.

En el marco de esta actividad se llevará a cabo una masterclass gratuita de escultura a cargo de Andrés Zerneri, que tendrá lugar este sábado 6 de diciembre, de 14.30 a 16.30 horas, en el Centro Cultural Municipal “San José”. La misma está dirigida a estudiantes, profesores y artistas. Con cupo limitado y por orden de llegada.

Durante la actividad se verá un planteo de un modelado en arcilla de una figura humana, texturas, planos geometrización, expresión dinámica de las formas, morfología, espacios negativos, la escultura como discurso poético, el carácter de las formas. Los moldes, el bizcochados, la fundición, las patitas, la escultura monumental. Un repaso por el inmenso mundo de la tridimensión.

El monumento a los Emiliozzi estará a cargo del reconocido escultor Andrés Zerneri, autor de obras emblemáticas de la escultura argentina contemporánea como el Monumento a Juana Azurduy (emplazado en Buenos Aires), el Monumento al Che Guevara (emplazado en Rosario), entre otros.

Zerneri posee una trayectoria que conjuga arte público, formación y participación social, lo que encaja perfectamente con el espíritu de esta iniciativa. Zerneri es un artista con más de 25 años de experiencia en esta disciplina. Por primera vez en nuestra ciudad.

La propuesta contempla la participación de artistas locales que colaboren en la realización del mismo, enriqueciendo con su obra y conocimientos a toda la comunidad.

Sobre el Monumento

La obra se instalará en la rotonda de la Av. Emiliozzi y la Ruta 226 y estará inspirada en la imagen fraterna y colaborativa que ellos transmitían y aún hoy en día transmiten.

Se realizará en chapa recortada y tratada, con un estilo sobrio, moderno y de fuerte identidad visual, adecuados para emplazarse en el acceso principal de la ciudad.

El diseño combinará presencia escultórica y sentido pedagógico, transmitiendo los valores de esfuerzo, innovación y trabajo en equipo. La primera etapa de construcción se iniciará en la tarde de este viernes en el Museo de Sitio “Hermanos Emiliozzi”.