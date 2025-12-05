Edicto: Autorización de destrucción de expedientes del Departamento Judicial de Azul

Dr. Federico Ramos en mi carácter de responsable de la Oficina de Destrucción de Expedientes de las sedes de Azul, Tandil y Olavarría del Departamento Judicial de Azul , cfr. Res. dictada por el Fiscal General Deptal Dr. Marcelo Sobrino MPF A ZN°5-24 de fecha 29/02/2024, sito en Uriburu Sur nr. 750 de la ciudad de Tandil Provincia de Buenos Aires – en el marco del Expte.PG.SG-1106-25 vinculado al segundo proceso de destrucción de investigaciones penales preparatorias y que por Resolución N°1112/25 de la Procuración General S.C.J.B.A. mediante el cual se autoriza el inicio del segundo proceso de destrucción de IPPs hace saber que el día 28/12/2025 se llevara a cabo la destrucción de las siguientes investigaciones penales preparatorias: Sede Azul, las investigaciones penales preparatorias correspondientes a los Años 2002, 2003, 2004 y 2005, pertenecientes a las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N°01, 02, 06 y 11 del Departamento Judicial de Azul con asiento en Azul, siendo un total de PP de 12460; Sede Tandil correspondientes a los Años 2010 , 2011 y 2012 pertenecientes a las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N°03, 08, 12, 16, 21 y 18 del Departamento Judicial de Azul con asiento en Tandil, siendo un total de 8561, Sede Olavarría, las investigaciones penales preparatorias correspondientes a los Años 2002, 2003, 2004 y 2005, pertenecientes a las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N°04, 05, 07 y 10 del Departamento Judicial de Azul con asiento en Olavarría, siendo un total de PP de 14596; investigaciones penales preparatorias en condiciones de ser destruidas.-las cuales y conforme lo establecido por el art.10°ultimo párrafo y ss de la Resolución N°764/11 de la Procuración General de la S.C.J.B.A., ha operado el plazo y se encuentran en condiciones para tal fin.-Quienes acrediten interés suficiente podrán presentarse por escrito dentro de los 20 días corridos a contar desde la presente publicación, solicitando el desglose de documento y/o revocación de la autorización de referencia, por verificarse en el caso un supuesto de conservación prolongada, conforme lo regulado por Resolución 764/11 Proc. Gral Pcia de BsAs permitiéndose a tales fines, consultar la nomina deI PPs a destruir ante las mesas de entradas de las Oficinas del Archivo Deptal sitas en Sede Azul calle Colon nro. 886Azul BsAs, Sede Tandil calle Uriburu Sur nro. 750 de Tandil Pcia de BsAs y Sede Olavarría calle Rufino Fal 2943 Olavarría.