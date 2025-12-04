Qué buscaron los argentinos este 2025 en Google | Infoeme
Jueves 04 de Diciembre 2025
 4 de Diciembre de 2025

Qué buscaron los argentinos este 2025 en Google

Entre lo más buscado se encuentra ARCA, Franco Colapinto, papa Francisco, Mundial de Clubes y calor excesivo.

Como todos los años en esta época, Google dio a conocer qué fue lo que más buscaron los argentinos en el 2025 y entre lo destacado se encuentra ARCA, Franco Colapinto, papa Francisco, Mundial de Clubes y calor excesivo.A días de la llegada de las Fiestas, muchas plataformas y sitios comienzan a dar a conocer cómo fue el año transcurrido y uno de los más esperados era saber qué buscaron los argentinos en Google.

Lo más buscado
  1. Copa Mundial de Clubes
  2. ARCA
  3. Calor excesivo
  4. Selección de fútbol Mundial Sub-20
  5. Papa Francisco
  6. Padrón electoral
  7. Locomotora Oliveras
  8. PSG
  9. Franco Colapinto
  10. El Eternauta
Entre las personas buscadas a lo largo de 2025 se destacan
  1. Franco Colapinto
  2. Thiago Medina
  3. Cristina Fernández de Kirchner
  4. Julieta Prandi
  5. Robert Prevost
  6. Ander Herrera
  7. Dua Lipa
  8. Mercedes Oviedo
  9. Cris Morena
  10. Karen Reichardt
In Memoriam
  1. Papa Francisco
  2. Locomotora Oliveras
  3. Diogo Jota
  4. Ozzy Osbourne
  5. Michelle Trachtenberg
  6. Charlie Kirk
  7. Miguel Ángel Russo
  8. Diane Keaton
  9. Toti Ciliberto
  10. Robert Redford
Acontecimientos
  1. Copa Mundial de Clubes
  2. Calor excesivo
  3. Copa Mundial de Fútbol Sub-20
  4. Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol
  5. Inundación Bahía Blanca
  6. Liga de Campeones de la UEFA
  7. Hot Sale
  8. Elecciones legislativas provincia de Buenos Aires
  9. Cónclave
  10. Paro General del 10 de abril
Partidos de fútbol
  1. Boca Juniors - River Plate
  2. Argentina - Brasil
  3. River Plata - Platense
  4. Auckland City - Boca Juniors
  5. Argentina - Colombia
  6. Racing - River Plate
  7. River Plate - Independiente del Valle
  8. Boca Juniors - Independiente
  9. Bayer Múnich - Boca Juniors
  10. Barracas Central - Boca Juniors
Entretenimiento
  1. El Eternauta
  2. En el barro
  3. Homo Argentum
  4. Anora
  5. Nosferatu
  6. El juego del calamar
  7. Adolescencia
  8. Destino Final: lazos de sangre
  9. Menem
  10. Cómo entrenar a tu dragón

Fuente: Noticias Argentinas

