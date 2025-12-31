La provincia es un horno: ¿cómo cuidar a los animales los días de mucho calor?

Hace calor, muchísimo calor. Y al igual que las personas, los animales -tanto de compañía como en producción- se ven seriamente afectados.

“El calor excesivo, sumado a factores como la humedad, la falta de ventilación y la radiación solar, afecta el metabolismo de los animales y puede derivar en situaciones graves como el golpe de calor”, advierten desde el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires (Cvpba). La sensación térmica no depende solo de la temperatura ambiente, sino de la llamada temperatura efectiva, que resulta de la combinación de temperatura, humedad, ventilación y radiación solar.

En los animales de compañía, el golpe de calor es uno de los principales riesgos del verano. Los perros, por ejemplo, no regulan su temperatura corporal como las personas, ya que no poseen glándulas sudoríparas distribuidas en el cuerpo; lo hacen principalmente a través del jadeo y, en menor medida, por las almohadillas plantares. En los gatos, el lamido cumple un rol fundamental en la regulación térmica. Desde el Cvpba destacan que la sombra, el espacio y la ventilación adecuada son condiciones indispensables para prevenir el estrés calórico en todos los animales.

Por su parte, en los animales en producción -bovinos de carne y leche, porcinos, aves, ovinos, caprinos y equinos- el estrés calórico tiene un fuerte impacto sanitario y productivo. “Las altas temperaturas afectan el consumo de alimento, la eficiencia productiva, la reproducción y, en situaciones extremas, pueden provocar un aumento de la mortandad”, explican desde el Colegio.

Cuando la temperatura ambiente supera los 25 y la humedad relativa se mantiene elevada durante períodos prolongados, el riesgo se incrementa, por lo que resulta clave anticiparse y aplicar medidas de mitigación, siempre con asesoramiento veterinario.

Recomendaciones generales para todos los animales

- Proporcionar sombra suficiente y ubicarlos en espacios amplios y bien ventilados.

- Garantizar agua limpia, fresca y a libre disposición, con control y limpieza frecuente de bebederos y aguadas.

- Evitar actividades, movimientos o trabajos durante las horas de mayor calor.

- Ofrecer el alimento en los horarios más frescos del día, preferentemente por la mañana temprano y al atardecer o noche.

Recomendaciones para animales de compañía

- Realizar paseos solo en horarios adecuados, evitando el mediodía y la tarde.

- Bajo ningún concepto dejarlos dentro de vehículos.

- En animales con patologías, respetar sus tiempos y reducir la actividad física; en caso de paseadores, priorizar paseos individuales.

- Durante los días de calor intenso, es habitual que los perros disminuyan su consumo de alimento e incluso coman una sola vez al día.

- Al viajar, llevar todos los elementos necesarios, la libreta sanitaria con vacunas al día y cumplir con los requisitos del lugar de destino. En traslados, utilizar cinturón de seguridad para perros y transportadora para gatos. En viajes al exterior, verificar previamente los requisitos del Senasa.

Recomendaciones para animales en producción

- Asegurar sombra suficiente en cantidad y calidad, especialmente en bovinos.

- Mantener aguadas permanentes, con acceso libre y continuo al agua, verificando su correcto funcionamiento.

- Evitar encierros prolongados y reducir tiempos de espera en corrales.

- No transportar animales ni realizar tareas sanitarias durante las horas de mayor temperatura.

- Minimizar el movimiento de hacienda y el trabajo con equinos durante olas de calor.