Miércoles 31 de Diciembre 2025
Miércoles 31 de Diciembre 2025
 policiales
 31 de Diciembre de 2025

Tragedia en San Miguel del Monte: son tres los olavarrienses fallecidos, incluida una niña de 5 años

Con el avance de la investigación se conoció que en total fueron cuatro las víctimas fatales del triple choque en la Ruta Nacional 3, tres de ellos eran olavarrienses.

Las víctimas circulaban en el Volkswagen Gacel. Foto: ANDigital.
Perdió la vida el conductor del micro de la línea Plusmar. Foto: ANDigital.

Como había adelantado Infoeme, este miércoles se produjo un trágico accidente Ruta Nacional 3, en jurisdicción de San Miguel del Monte, en circunstancias que se encuentran en investigación.

Aunque en un primer momento se habló de tres fallecidos, más tarde se conoció que murieron cuatro personas en total, tres eran olavarrienses, incluida una niña de 5 años.

Según consignó el portal Noticias de Las Flores, el siniestro involucró a tres vehículos: un Volkswagen Amarok (dominio AF511FQ), conducido por Fabian Eduardo Gioyosa, 67 años, acompañado por Mabel Abraham, 65 años, ambos ilesos y oriundos de Olavarría; un Volkswagen Gacel (dominio TGB 837), en el que circulaban tres personas, un masculino (Juan Ramón Rojas Benitez) de 35 años, la femenina (Marisa Marsiglia) de 42, todos fallecidos, incluida una niña (Bianca Marsiglia Torres) de 5 años, todos oriundos de Olavarría; y un micro de la línea Plusmar (dominio AA576YA), conducido por Baldomero Ismael Carrasco, de Morón, quien también perdió la vida, acompañado por Pablo Soler, 53 años, ileso.

De acuerdo a la versión de las autoridades, la camioneta embistió por alcance al Gacel, provocando que este se cruzara de carril e impactara de manera frontal contra el micro que circulaba en dirección Monte – Las Flores. Producto de la colisión, el Gacel se incendió completamente.

Cabe aclarar que en el micro viajaban 37 pasajeros, que resultaron ilesos y fueron trasladados a la terminal de ómnibus de Monte por personal municipal.

En el lugar trabajaron bomberos y personal de salud, y la ruta se encuentra cortada mientras se realizan las tareas de remoción y peritaje. Interviene el EPC Monte y la UFIYJD 2 de Cañuelas.

