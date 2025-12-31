El boxeo olavarriense despidió el año con cena

Carlos López, máximo exponente en la organización de Festivales en la Ciudad no quiso ser menos en el cierre del año y compartió una cena con deportistas, entrenadores y colaboradores.

Cordero mediante, donado por el entrenador puntaaltense Sebastián Costa, diferentes referentes del deporte de los puños dijeron presentes en la velada donde hubo entrega de presentes.

Desde el gimnasio Oto Box, se reconoció la labor de López que se acerca a los 100 festivales en Olavarría y se le hizo entrega de un obsequio.

Estuvieron presentes “Tito” Videla, Darío Olivetto, “Turco” Cucaresse y Daniela Cos en representación de los gimnasios locales y los boxeadores Bruno Marín, Diego Requena, Tomás Coca y Junior Bargas.