El Municipio y Colegios Profesionales locales confeccionaron el nuevo Reglamento General de Edificación

El Municipio de Olavarría, a través de profesionales de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, junto a Colegios Profesionales de nuestra ciudad culminaron con la confección del nuevo Reglamento General de Edificación, un escrito que reúne las normativas que regularán las condiciones de seguridad y calidad para la construcción de edificios en general.

El documento fue presentado en las últimas horas en la Sala de Reuniones del Palacio Municipal, en un encuentro que fue encabezado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, quien estuvo acompañada por funcionarios del área de Obras Particulares. Estuvieron presentes además referentes de los Colegios de Ingenieros, Arquitectos y Técnicos de nuestra ciudad, con quienes se llevó adelante la elaboración del Reglamento.

El dato a tener en cuenta para dar dimensión a lo elaborado, es que no sólo surge del diálogo y acuerdo con Colegios Profesionales de nuestra ciudad, sino que se traduce además en una actualización cuyo antecedente más cercano data del año 2010.

Gracias a la decisión de la actual gestión municipal se pudo concretar un documento que define qué tipo de edificaciones se pueden llevar a cabo en la ciudad de Olavarría, establece estándares de calidad, habitabilidad, seguridad, inclusión, y tecnología de las construcciones.

En ese sentido, profesionales del área de Obras Particulares detallaron que uno de los aspectos más importantes son las consideraciones en materia de accesibilidad, en cumplimiento de la Ley Nacional de Discapacidad, algo que a la fecha no se encontraba reglamentado ni regulado.

Se busca el desarrollo de obras más seguras, confortables y sostenibles, como así también poder regular la seguridad estructural y de obra, el confort, y bienestar de usuarios y de personas con discapacidad.

El Reglamento General de Edificaciones próximamente será presentado ante el Concejo Deliberante para su correspondiente estudio y tratamiento.