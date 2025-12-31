El calor no da tregua: Olavarría se encuentra bajo alerta amarilla por temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarillo por temperaturas extremas para Olavarría debido a que se espera una nueva jornada con mucho calor y temperaturas máximas superiores a los 30°C.

La Estación Meteorológica local detalló que ya para las 10 se registraron 31.4°C con una humedad del 47%.

Según los datos del SMN, para esta tarde se espera una temperatura máxima de 37°C con el cielo algo nublado y sin probabilidad de precipitaciones.

Fue debido a esto último el organismo meteorológico emitió una alerta amarillo con el objetivo de prevenir a la comunidad ya que estas temperaturas pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.