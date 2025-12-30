Residencia Municipal para Estudiantes Rurales en Olavarría: se realizó un encuentro con autoridades educativas

En la mañana de este martes, en el Salón Blanco del Palacio San Martín, se llevó a cabo una reunión que convocó a autoridades educativas de los distintos establecimientos educativos de la zona rural para informar sobre distintos aspectos en cuanto al proceso de preinscripción, y cómo va a ser el funcionamiento de la nueva Residencia para Estudiantes de localidades Rurales.

El encuentro fue encabezado por el Jefe Distrital de Educación Julio Benítez, la delegada de Santa Luisa Mariel Arouxet, los concejales Leo Yunger y Gastón Sarachu y la directora de Planificación Estratégica Carolina Planes.

Se encontraban presentes autoridades del CEPT Nº 8 de Espigas, Escuela Secundaria Nº 15 Espigas, Escuela Secundaria Nº 19 Recalde, Escuela Secundaria Nº 20 Anexo Las Piedritas y Extensión La Moderna y Escuela Secundaria Nº 23 de Santa Luisa.

El encuentro sirvió como un espacio de diálogo para plantear distintas inquietudes en relación a la preselección, las características y funcionamiento de la residencia.

Se trata de un espacio de alojamiento ubicado en pleno centro de nuestra ciudad, que es puesto a disposición desde el Municipio con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior y/o de formación profesional.

La residencia está situada sobre la calle Necochea al 3200, con acceso lindero al Museo Municipal Hermanos Emiliozzi. Desde hace ya varias semanas desde el área de Mantenimiento del Municipio se despliegan diversas labores para el reacondicionamiento integral de ese inmueble, no sólo para albergar a estudiantes, sino también brindarles todas las comodidades y servicios. El espacio cuenta con cinco habitaciones, cuatro baños, una sala de estudio, un comedor, una cocina y un balcón.

Tras explicar distintos aspectos de la preinscripción, se indicó que se conformará un equipo técnico de profesionales en trabajo social, psicología y salud para realizar todo el proceso, tanto de evaluación de quienes se inscriban como de acompañamiento a las trayectorias educativas, y en segunda instancia el proceso de renovación, teniendo en cuenta el desempeño académico y cuestiones que hacen a la convivencia de los jóvenes en la residencia.

Durante la reunión destacaron que la concreción de un espacio de estas características, con la meta de propiciar un acceso efectivo a estudiantes de localidades rurales, fue parte de la plataforma de gobierno presentada por Maximiliano Wesner antes de ser intendente, en el año 2023.

En el 2024, integrantes del Concejo Deliberante Estudiantil, del CEPT 8 de Espigas, presentaron una propuesta que tenía el mismo espíritu y objetivo, la cual cosechó no sólo el acompañamiento de sus pares, sino también la posterior aprobación del HCD, lo que significó una enorme satisfacción para toda la comunidad educativa.

El Partido de Olavarría cuenta con una gran extensión territorial, con numerosas y diversas localidades rurales, que en algunos casos se encuentran a más de 100 kilómetros de la ciudad cabecera, donde se ubican precisamente los centros educativos y Casas de Altos Estudios. La ausencia de un espacio convivencial, donde los estudiantes puedan alojarse, restringe la posibilidad que muchos jóvenes puedan continuar con su formación.

Sobre la inscripción

Cabe recordar que la inscripción se encuentra abierta hasta el día 23 de febrero. Los requisitos son tener entre 17 y 25 años y residencia real en zona o localidades rurales del Partido de Olavarría.

La preinscripción se realiza completando el formulario online al que se accede haciendo click aquí.

Por consultas e inquietudes se pondrán comunicar vía WhatsApp al 2284 737766, solo mensajes, de lunes a viernes en el horario de 7 a 15 horas.