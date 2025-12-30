Sierras Bayas recibe el año con “Bailes en la Plaza” | Infoeme
Martes 30 de Diciembre 2025
 30 de Diciembre de 2025

Sierras Bayas recibe el año con “Bailes en la Plaza”

Desde la Delegación Municipal de Sierras Bayas se invita a toda la comunidad del Partido de Olavarría a participar de la próxima jornada del ciclo “Bailes en la Plaza”, que se desarrollará el jueves 1º de enero.

La propuesta comenzará a las 18 horas, en el Paseo de Artesanos (Rivadavia entre Julio A. Roca y Colombo), con la presentación de la banda “Sangre Cumbiera”.

Cabe agregar que el evento contará con servicio de cantina y es organizado conjuntamente por la Delegación Municipal de Sierras Bayas y las distintas instituciones del pueblo.

