Landívar: “Hay un contrato vigente y no se puede rescindir de un día para el otro”

“Fue una sorpresa para nosotros”, aseguró Mercedes Landívar en referencia al anuncio de este lunes de Coopelectric de dejar de brindar el servicio de Obras Sanitarias.

En declaraciones a Desayuno con Noticias de Radio M, la jefa de Gabinete municipal contó que desde el Ejecutivo se enteraron al mismo tiempo en que se realizaba el anuncio: “llegó por mesa de entrada una nota donde se anunciaba lo mismo que estaban diciendo, fue casi al instante”.

Asimismo, indicó que “hace aproximadamente una semana o 10 días habíamos tenido una reunión con el presidente de la Cooperativa” para dialogar sobre los servicios de electricidad y de agua.

“Nunca se había deslizado esto como se planteó ayer. Manifestaron preocupación por la tarifa pero nos resultó muy sorprendente ver cómo se trató ayer”, señaló.

De todas maneras, Landívar sostuvo que “hay un contrato vigente y no se puede rescindir de un día para el otro”, y aclaró que “es un servicio esencial, no se puede cortar. Se va a seguir brindando de la misma manera".

La funcionaria señaló que la acción cometida por la cooperativa “legalmente no corresponde”, por lo que la situación está siendo analizada por el área de Legal y Técnica”.

"Queremos saber cuál es el plan de acción que la Cooperativa está pensando para poder resolver esta situación, pero no lo hemos logrado”, indicó.

Asimismo, apuntó contra los dirigentes de Coopelectric y la gestión municipal anterior: “podrían haber alegado un incumplimiento en la anterior gestión donde en 8 años hubo tres aumentos”.

“Ellos manifiestan que la crisis viene desde 2017. Desde ese año hasta el 2023 hubo mucho tiempo para plantear un incumplimiento y sin embargo se decidió exponerlo ahora”, manifestó.