Coopelectric anunció que dejará de prestar el servicio de Obras Sanitarias

Coopelectric anunció este lunes mediante conferencia de prensa que dejará de prestar el servicio de obras sanitarias, que pasará a estar en manos del Municipio.

“Con pesar tengo que informar que en el día de la fecha el Consejo de Administración tomó la decisión de no prestar más el servicio de Obras Sanitarias”, expresó Ignacio Aramburu, presidente del Consejo de Administración.

La decisión se da en un contexto de crisis económica de la entidad, que iniciará un proceso de devolución del servicio al Municipio. Luego, se definirá si se realiza una nueva licitación.

Aramburu sostuvo que la falta de actualización en las tarifas del agua fue la gran causa de esta decisión: “después del 2001 las tarifas siempre fueron políticas y no reflejaron los costos del servicio”.

“Siempre que pedíamos tarifas se concedían más o menos con un año de plazo. Y al valor que les habíamos pedido siempre se nos daba un poco menos, porque se pensaba que nosotros habíamos inflado ese valor”, señaló.

Asimismo, sostuvo que “lo que está pagando una persona por agua y cloacas, un consumo promedio, es alrededor de un valor que serían dos atados de cigarrillos o seis botellas de agua mineral. Con esos costos es imposible prestar el servicio de agua y de cloacas”.

Según indicó Aramburu, el servicio genera entre “200 y 250 millones de pesos mensuales de pérdida”.