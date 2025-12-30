Protección Ciudadana desplegará trabajos preventivos durante fin de año

l Municipio de Olavarría informa que, tal como se lo hizo con los festejos por Navidad, desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se desplegarán diversos trabajos preventivos durante la noche del miércoles 31 y jueves 1 de enero, en labores que se realizarán de manera articulada con las distintas unidades operativas de la policía de la Provincia de Buenos con las que cuenta nuestra ciudad.

De acuerdo con lo que se detalló desde el área, las tareas diagramadas tendrán como objetivo principal el Parque Mitre y sectores adyacentes, pero sin relegar los esfuerzos preventivos sobre sectores de quintas, donde también se realizan distintos encuentros y eventos.

Se añadió que se realizarán controles a conductores que incluirán, además del requerimiento de la documentación habilitante, de test de alcoholemia. En ese sentido, se recuerda la vigencia de la Ley de Alcohol 0 para conducir rodados.

A la par, también se exigirá a quienes se acerquen a espacios públicos que no lo hagan con botellas de vidrio ni con artefactos de pirotecnia.

Desde el Municipio se enfatiza el pedido para poder disfrutar de las fiestas en paz y en familia.