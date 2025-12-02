Kreplak apuntó a Javier Milei por el avance del discurso antivacunas y el abandono de la salud pública

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, denunció que el gobierno de Javier Milei potencia el discurso antivacunas en un momento crítico para la salud pública, marcado por la caída sostenida en los niveles de inmunización infantil. El dirigente sanitario de Axel Kicillof advirtió que el retroceso podría facilitar el regreso de enfermedades que la Argentina había logrado controlar en las últimas décadas.

Durante un intercambio radial, Kreplak sostuvo que “el Estado Nacional decidió que no tiene ninguna responsabilidad respecto de la salud”. En ese marco, el funcionario bonaerense afirmó que la administración libertaria provee vacunas “muy mal” y señaló que “vemos faltantes de muchas vacunas y cada vez que faltan son oportunidades perdidas”, expresó.

El ministro profundizó en su descargo y denunció que la actual conducción nacional no solo dejó de financiar campañas de difusión, sino que favorece la circulación de teorías que contradicen la evidencia científica. “El Gobierno lo que hace es potenciar el discurso antivacunas firmando acuerdos con un expreso referente del movimiento a cargo de la salud en Estados Unidos y haciendo encuentros en espejo en el Congreso de la Nación”, indicó Kreplak.

Según el titular de la cartera sanitaria bonaerense, el escenario se agravó junto con el descenso en las coberturas de vacunación desde el año 2016 y por la profundización de esa caída durante la pandemia de COVID-19. Frente a este panorama, Kreplak explicó que, si bien la Provincia mejoró sus porcentajes en los últimos años, aún se encuentran por debajo de los niveles de 2019.

En tanto, la autoridad sanitaria alertó que la baja en la vacunación crea un escenario de riesgo sanitario, porque puede generar la reaparición de enfermedades que la Provincia ya no registraba. Sobre este punto, Kreplak recordó además que el Gobierno bonaerense logró controlar un reciente brote de sarampión y evitó un escenario más complejo.

En este contexto, el responsable del área de Salud bonaerense cuestionó el planteo que realizaron las autoridades nacionales en el Consejo Federal de Salud (COFESA), donde sostuvieron que, si aplican menos dosis que las adquiridas, luego comprarán menos vacunas “para no gastar de más”.

En la misma línea, el referente de La Cámpora Salud destacó la decisión del Gobierno bonaerense, que destina fondos crecientes para cubrir las áreas que antes dependían de Nación, como medicamentos oncológicos y prestaciones vinculadas a discapacidad, en un contexto de desfinanciamiento nacional.

En paralelo, la interna por el discurso antivacunas sumó tensiones en el Congreso, luego de que el PRO se desmarcara del evento organizado por la diputada nacional Marilú Quiroz, que reunió a activistas y expositores sin aval científico en Diputados. El partido amarillo reafirmó su creencia en la ciencia, la prevención y las políticas públicas basadas en evidencia, mientras Cristian Ritondo y Martín Yeza también rechazaron cualquier relativización sobre las vacunas.