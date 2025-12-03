Con un 70% de encuestas realizadas, avanza la implementación del Análisis de Situación Integral de Salud

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, realizó un balance de la implementación del Análisis de Situación Integral de Salud (ASIS), que permite profundizar el conocimiento sobre el perfil sanitario de la comunidad.

Se trata de una herramienta estratégica de recolección de datos mediante la cual se obtiene información real acerca del proceso de salud-enfermedad que experimentan las personas de nuestro Partido.

Cabe recordar que durante los meses de octubre y noviembre se desarrolló la sexta etapa del programa que incluyó las salidas a campo, en las que equipos, debidamente identificados, recorrieron distintos puntos establecidos, para relevar la información necesaria.

Los equipos incluyen personal de salud municipal, estudiantes de medicina y enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNICEN; promotores de salud, residentes de Medicina General y Epidemiología.

Al respecto la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud Dra. Florencia Lestrada indicó que el relevamiento a la fecha ha alcanzado un 70% y se espera para la fecha límite estimada (15 de diciembre) completar la totalidad de la muestra.

“La experiencia ha sido muy grata, muy buena, muchas personas nos han abierto sus puertas en los lugares en donde previamente hemos avisado, la comunidad ha sido muy receptiva”, destacó.

Al mismo tiempo la Dra. Lestrada sostuvo que “el balance es altamente positivo, en un mes tenemos el 70% de la totalidad de encuestas que abarcan a toda la comunidad, se pudo realizar desde los barrios más densos poblacionales, como son la zona perihospital o del centro, hasta los lugares más alejados, lo que a nosotros nos da una garantía de calidad de la muestra que es sumamente importante”.

Posteriormente a la recolección de datos, durante el mes de diciembre se procesarán las encuestas con el respaldo del área de Planificación. En la próxima etapa, se realizarán entrevistas a referentes comunitarios y luego se triangularán los datos de la encuesta, los datos censales y las encuestas para obtener un informe final, que será un análisis de la situación integral de salud. Este informe permitirá conocer la realidad socio-sanitaria de la comunidad.

Lestrada agregó que “la etapa de procesamiento de datos y de triangulación de los datos censales, más los datos de la encuestas y de las entrevistas a los referentes, permite arrojar un documento robusto para poder dirigir las acciones sanitarias del año que viene”.