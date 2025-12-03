Comenzó la inscripción para participar del “Atardecer de Feria Navideño”

El Municipio de Olavarría, a través del trabajo desplegado por distintas áreas, se encuentra en la organización de las propuestas de verano. Sin dudas una de las más atractivas es Atardecer de Feria, que el próximo sábado 13 de diciembre tendrá su primera edición de la temporada 2025/2026. Acorde a la fecha, tendrá como temática la llegada de las fiestas navideñas.

La propuesta, que se organiza en forma conjunta desde la Coordinación de Economía Popular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo y la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, se desarrollará desde las 19 horas y hasta la medianoche, con un despliegue de stands y puestos de venta que podrá verse sobre Riobamba entre Belgrano y Necochea, frente al Centro Cultural Municipal “San José” y el Parque Mitre.

En ese marco, se informó que la inscripción para participar ya se encuentra abierta y el plazo para anotarse será hasta el martes 9 de diciembre inclusive. La modalidad será únicamente de forma presencial en la sede de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, ubicada sobre Moreno 2765, de 8 a 14 horas.

Los rubros participantes serán: actividades productivas, prestaciones de servicio, artesanos y emprendedores. Se solicita a quienes participen que se sumen a la temática navideña.

Se requiere que los participantes, además, cumplan con ciertos requisitos, dependiendo de su rubro. En el caso de aquellos que se dedican a la elaboración de alimentos, se solicita la presentación del Certificado REPUPA, PUPAA, Puesto Fijo y/o Habilitación Municipal correspondiente.

Es importante señalar que la inscripción no garantiza automáticamente la participación en la feria, ya que la misma cuenta con cupos limitados y se tendrá prioridad por orden de inscripción. La confirmación oficial se efectivizará una vez que la persona se encuentre en el grupo de Whatsapp “Atardecer de Feria”.