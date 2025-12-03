Conmoción en Mar del Plata por la muerte de un obrero que cayó por el hueco de un ascensor

Un obrero falleció en la tarde del martes al caer por el hueco de un ascensor en un edificio en construcción, ubicado en el barriode, según confirmó la Policía local. Por el hecho, quedaron imputados los arquitectos a cargo de la obra por el posible delito de

El hecho se produjo en una torre emplazada en Hipólito Yrigoyen al 4.400, entre Larrea y Azcuénaga, en el barrio San José, cuando por causas que se están tratando de establecer Leandro Ezequiel Vega, de 38 años, cayó al vacío por el hueco del ascensor y murió en el acto.

Rescate

Para rescatar el cuerpo fue necesaria la intervención de una dotación del cuartel central de Bomberos y personal de la Dirección de Riesgos Especiales ya que Vega había quedado a una altura de medio metro en el pozo del ascensor, por lo que se empleó una camilla rígida.

En el lugar también trabajó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Policía Científica y de la Secretaría de Obras Privadas del Municipio.

El fiscal Germán Vera Tapia, quien está cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Número 11, ordenó imputar a los dos arquitectos a cargo de la obra, de 33 y 35 años, en el marco de una causa por el posible delito de “homicidio culposo”. (DIB)