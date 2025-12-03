Banco Provincia reactivó su línea de financiamiento para el pago de aguinaldos

Como cada año, la banca pública bonaerense pone a disposición de las empresas una línea especial de préstamos para afrontar el pago del medio aguinaldo, una erogación que suele tener un gran impacto en el flujo de fondos de las empresas.

La línea está disponible para empresas que acrediten los salarios de empleado/as a través de Banco Provincia. El financiamiento se puede utilizar para al pago de sueldos, aguinaldos, vacaciones y bonos extraordinarios.

Tiene tasa fija de 44% anual para MiPymes y 48% anual para el resto de las empresas, con un plazo para el pago de hasta seis meses. El monto máximo estará relacionado con el importe que la firma acredite en salarios en el Banco.

El pago del aguinaldo representa un desafío financiero para muchas empresas, especialmente las MiPymes, que concentran gran parte del empleo de la provincia. Al ofrecer condiciones competitivas y plazos razonables, Banco Provincia contribuye a que las compañías puedan cumplir con sus obligaciones sin comprometer su capital de trabajo.

Vigente desde el año 2010, la línea se ha adaptado desde entonces a los distintos escenarios de la economía argentina y se ha ido rehabilitando en los distintos períodos relacionados a los pagos mencionados, junio/julio y diciembre/enero de cada año.