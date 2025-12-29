Las 10 series y documentales del 2025 | Infoeme
Lunes 29 de Diciembre 2025
 29 de Diciembre de 2025

Las 10 series y documentales del 2025

Año a año la producción de series y documentales en plataformas se supera en cantidad y calidad. Tanto en la Argentina como en el mundo.

Series argentinas

 

“El Eternauta”

Temp. 1 (Argentina), de Bruno Stagnaro - Netflix. 

Relectura contemporánea del clásico de Oesterheld, con épica contenida y fuerte clima político-social. Con Ricardo Darín.

 

“Envidiosa”

"Envidiosa"

Temp. 3 (Argentina), de Daniel Barone y Fernanda Heredia - Netflix.

La comedia amarga se vuelve más oscura y precisa, explorando vínculos, deseo y frustración generacional. Con Griselda Siciliani.

 

“Atrapados”

"Atrapados"

(Argentina), de Miguel Cohan y Hernán Goldfid. Miniserie – Netflix

Thriller de encierro físico y moral, donde la tensión expone miedos y zonas grises. Con Soledad VIllamil y Juan Minujín.

 

“Menem”

"Menem"

Temp. 1 (Argentina), de Ariel Winograd - Amazon Prime Video

Retrato estilizado del poder y su construcción mediática, más atento al mito que a la reconstrucción histórica. Con Leonardo Sbaraglia.

 

Documentales y series internacionales

 

“Mr. Scorsese”

"Me Scorsese"

(EE.UU.), de Rebecca Miller - Documental - Apple TV

Un recorrido íntimo por la obra y la obsesión creativa, con el cine como fe, memoria y pulsión vital. Con la participación de muchos grandes de Hollywood,

 

“Task”

"Task"

(EE.UU.), de Jeremiah Zagar y Sally Richardson-Withfield - Miniserie – HBO Max

Drama laboral minimalista que indaga en el desgaste, la culpa y el sentido del trabajo contemporáneo. Con Mark Ruffalo.

 

“Pee Wee Herman: Detrás del personaje”

“Pee Wee Herman: Detrás del personaje"

(EE.UU.) Documental - HBO Max

La máscara, el escándalo y la fragilidad del ícono Paul Reubens, en un retrato honesto sobre identidad y exposición, según su propia mirada.

 

“Adolescencia”

"Adolescencia"

(Gran Bretaña). de Philip Barantini - Miniserie – Netflix

Mirada cruda y sensible sobre el tránsito a la adultez, marcada por violencia, silencio y desamparo social. Con Stephen Graham como actor, guionista y director.

 

“El Estudio”

"El Estudio"

(EE.UU.), de Seth Rogen y Evan Goldberg - Serie – Apple TV

Sátira precisa del ecosistema creativo-industrial, donde el talento convive con cinismo y poder. Seth Roger también es el protagonista principal.

 

“Pluribus”

"Pluribus"

(EE.UU.), de Vince Gilligan - Serie - Apple TV

Distopía política sobre identidades fragmentadas, con ambición conceptual y resonancias actuales. Del creador de “Breaking Bad” y “Better Call Saul”, Con Rhea Seehorn.

Fuente: Agencia DIB

