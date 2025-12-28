Tiene fecha la primera Correcaminata Nocturna | Infoeme
Domingo 28 de Diciembre 2025
Domingo 28 de Diciembre 2025
Olavarría
 |  deportes
 |  Correcaminata
 - 28 de Diciembre de 2025 | 22:07

Tiene fecha la primera Correcaminata Nocturna

El 2026 iniciará con la Correcaminata Nocturna, tradicional competencia pedestre del verano.

Organizado por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría, se definió la primera fecha de la Correcaminata Nocturna, una de las propuestas de “Olavarría en Verano”.

 

El programa de actividades recreativas, deportivas, artísticas y culturales que serán desplegadas durante el receso estival tendrá su primer encuentro deportivo el venidero 8 de enero teniendo como punto de encuentro el Centro Cultural Municipal San José, que será no sólo el punto de largada y arribo de la prueba, sino también donde se desplegarán propuestas para todas las edades.

 

La prueba principal se largará a partir de las 21 y horas tendrá un trazado de 3 kilómetros. Quienes quieran participar deberán anotarse previamente. La inscripción es libre y gratuita.

 

Vale destacar, a la par, que las propuestas se iniciarán desde las 19:30, con una clase abierta de gimnasia que será encabezada por profesoras del staff de Deporte Social de la Subsecretaría de Deportes.

 

A las 20:30 se vivirá otro de los momentos más significativos, con las carreras reservadas para chicos y chicas de distintas edades.

 

Fuente: Prensa Municipal

 

