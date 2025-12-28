Los resultados de Veteranos: hay supercampeón 

La Liga de Fútbol Sénior tiene algunos de los campeones del año ya que en el Domingo Colasurdo fue día de finales.

En el recinto “Carbonero”, se jugó la Final del Torneo Clausura y fue con festejo para la Sociedad de Fomento Mariano Moreno. El conjunto de la avenida Sarmiento, que también había sido ganador del Torneo Apertura, se consagró de esta manera como Super Campeón del año 2025.

Previamente, se jugó la Final del Play-Off de la categoría +42 y fue con festejo para Ferro Sénior desde los penales. Ahora habrá una nueva final para definir al campeón del Torneo Clausura 2025.

Además, hubo actividad en el complejo de Ferrosur, donde se disputaron las semifinales del Play-Off y la final de la Copa de Plata entre la Agrupación Malvinas y Los Tigres.

Por otro lado, la Liga Senior de Fútbol de Olavarría llevó a cabo, en la noche del pasado sábado, una colecta de alimentos navideños en el marco de las finales del Torneo Clausura 2025 de las categorías +42 y +56 para ser entregados al Comedor Rincón de Luz.

Los resultados:

+42:

La Candela 1 (3) (Pittaluga Ramiro) – 1 (4) (Vivas Roberto) Ferro Sénior

+50:

Agrupación Malvinas 3 (Digiano Fabricio, Muñoz Hugo, Perfetto Carlos) – 2 (Vela Alejandro, Coniglio Javier) Los Tigres

La Candela 3 (Cortez Carlos, Laprovida Germán, Herrera Darío) – 2 (Flecha Esteban, Riveiro Carlos) Gomería El Pana

Pueblo Nuevo 2 (5) (Arena Horacio, Coumeig Claudio) – 2 (6) (Vaccaro Walter, Gainza Roberto) Truck Vial

+56:

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 3 (González Sandro -2-, Álvarez Rolando) – 1 (Villar Marcelo) Carboneros

Fuente: Prensa FOS