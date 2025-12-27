El Municipio recordó la prohibición de venta y uso de pirotecnia sonora

El Municipio de Olavarría recordó la vigencia de la Ordenanza Municipal 4055/16, que prohíbe el uso, tenencia, depósito y comercialización de pirotecnia sonora en todo el Partido. En ese marco, hace un llamado a la colaboración, responsabilidad pero también a la empatía de toda la comunidad, ya que la restricción tiene por objetivo resguardar la salud humana y animal.

Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se han incrementado en las últimas semanas los controles e inspecciones de esta índole, que han dejado como saldo el hallazgo y decomiso de este tipo de artefactos, lo que se traduce además en el inicio de infracciones a los titulares de los comercios que llevan adelante la exhibición y venta de este tipo de elementos.

La medida se enmarca en los artículos 11 y 12 de la mencionada Ordenanza, que habilitan a la comuna, precisamente, al decomiso pero también a la aplicación de multas e inclusive la clausura del comercio.

Uno de los ejemplos más recientes se concretó días atrás en el barrio Lourdes, donde se constató la presencia de una joven que vendía pirotecnia en la vía pública, a escasos metros de su domicilio particular.

Otro caso reciente se dio en un comercio de Hinojo, más precisamente en una despensa, donde los artefactos se exhibían frente a los artículos de perfumería.

Cabe destacar que las personas con condición de espectro autista, problemáticas del neurodesarrollo y otras condiciones médicas, presentan hipersensibilidad auditiva. Esto significa que poseen una extrema sensibilidad o reacción exagerada frente a los estímulos auditivos del entorno. Por ello pueden sentirse abrumadas o angustiadas ante estímulos sonoros que otros pueden ignorar o tolerar fácilmente. Esta reacción puede generar ansiedad, angustia, conductas agresivas hacia uno/a mismo/a hacia los demás y aislamiento social.

Lo mismo ocurre con los animales: al oír ruidos tan violentos, se esconden, tiemblan, babean, no comen, entran en terrible pánico, pueden salir corriendo sin rumbo y sin que nada los detenga, pueden llevarse por delante vidrios, puertas y perderse en la vía pública.

Por último, se recuerda que este tipo de situaciones pueden ser denunciadas a través de la línea VER (Vecinos en Red), 2284 544817. Aquellas personas que aún no se han sumado a la red de protección ciudadana que ya integran miles de olavarrienses lo pueden hacer muy fácilmente, solo deberán enviar un mensaje a través de WhatsApp solicitando la incorporación. Desde la plataforma se le harán consultas básicas de contacto y de esa manera serán parte.