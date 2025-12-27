Detuvieron en Necochea a un "trapito" que amenazó a un turista olavarriense

Un joven de 22 años fue aprehendido en inmediaciones de la intersección de calles 2 y 79 de Necochea, acusado de extorsión, tras un llamado al sistema de emergencias 911.

El hecho se produjo cuando un turista de 23 años, oriundo de la ciudad de Olavarría, denunció que una persona que se encontraba en la zona le exigió la suma de 10.000 pesos a cambio de “cuidar” su vehículo, advirtiéndole que de no acceder debía retirarse del lugar. Ante la negativa, se generó una discusión.

Al arribar el personal policial, procedió a la aprehensión del individuo señalado, quien se movilizaba en una motocicleta Gilera Smash 110 cc de color azul, sin dominio colocado. Al cursar los datos del rodado por el sistema informático policial, se constató que el mismo poseía un pedido de secuestro activo, requerido por la UFI N.º 20, con fecha del 16 de diciembre de 2025.

En consecuencia, se procedió al secuestro del motovehículo y al traslado del aprehendido a la comisaría jurisdiccional, donde se cumplimentaron los recaudos legales correspondientes.

Interviene en la causa la UFI N.º 01 del Departamento Judicial Necochea, bajo las figuras de extorsión y encubrimiento.

Fuente: Diario Necochea