Crisis de ingresos: la morosidad de las familias con bancos es la más alta en 20 años

Laviene aumentando sin pausa en los últimos meses y se ubicó en el, según registros oficiales. Pero en el caso de las billeteras virtuales -y el sistema Fintech en general- el porcentaje casi se triplica, al alcanzar el 18%.

Los datos provienen del Banco Central y corresponden al mes de octubre. Contienen dos particularidades alarmantes: la mora en el pago de los créditos para las familias se multiplicó por tres en solo un año, ya que era del 2,5% en octubre de 2024. Y el nivel alcanzado en la actualidad supero incluso el de la pandemia.

El fenómeno es más marcado en el segmento fintech, de fuerte expansión en los últimos años, donde la irregularidad trepa al 18% de la cartera. Este tipo de créditos a los hogares, otorgados por billeteras virtuales no reguladas por el Banco Central, son en muchos casos casi inmediatos, con escasos requisitos pero con un costo financiero exorbitantemente más alto (hasta cinco veces) que los del sistema bancario.

Un documento de Provincia Microcréditos, empresa del Banco Provincia especializada en asistencia financiera a trabajadores y trabajadoras independientes del territorio, advierte que con este último dato de octubre se cumplen doce meses de crecimiento ininterrumpido de la morosidad en los hogares, una velocidad sólo comparable a la del año 2021, en el contexto de la pandemia.

Pero a la par que crece la deuda, en los últimos doce meses se verifica que crece a mayor velocidad el incumplimiento al momento del vencimiento. La irregularidad en el pago pasó de 2,5 por ciento en octubre de 2024 a 7,8 en el décimo mes de 2025; es decir más que se triplicó en un solo año.

A su vez, al comparar el ratio de morosidad, el contexto actual ya superó ampliamente los niveles de pandemia. En efecto, según muestra el informe, el ratio de octubre ya dejó atrás las tres últimas crisis de endeudamiento doméstico de los últimos veinte años: la pandemia de 2020/21, el final de gestión de Mauricio Macri en 2019 y la crisis financiera internacional de 2008-2009. En esos picos nunca se había superado el 6 por ciento de irregularidad.

Fuente: Agencia DIB