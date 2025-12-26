Las ventas en supermercados marcaron en octubre su primera mejora en siete meses

. De todos modos, el consumo se mantuvo por debajo del último pico y muestra una tendencia al estancamiento.

Este viernes el INDEC informó que las ventas, valuadas sin tener en cuenta el efecto de la inflación, fueron 1,6% mayores a las de septiembre. De este modo, la serie desestacionalizada permaneció 1,8% detrás del máximo alcanzado en marzo.

Asimismo, la serie tendencia-ciclo exhibe que la facturación real no acusa cambios en los últimos cuatro meses, luego de haber arrojado caídas en mayo y junio.

En comparación con octubre de 2024, las ventas mostraron un avance del 2,7%. A nivel de producto, el aumento más relevante en el consumo se verificó en carnes. Por el contrario, resaltaron las bajas en bebidas y artículos de limpieza y perfumería.

En cuanto a los medios de pago, el incremento interanual fue impulsado por la categoría de "otros medios de pago", que incluye a las operaciones con QR y ya explica casi la misma porción de transacciones que el efectivo. El uso de tarjetas, tanto de débito como de crédito, no experimentó casi variaciones en términos reales.

En mayoristas y shoppings las ventas cayeron respecto de un año atrás

En paralelo, en autoservicios mayoristas el consumo también marcó una suba mensual, del 4,2%. Sin embargo, en este segmento la comparación anual da significativamente peor que en supermercados (-9,3%).

Las caídas más importantes también se vieron en bebidas y productos de limpieza y perfumería, aunque resaltaron las bajas en productos de almacén y lácteos. Acá, los "otros medios de pago" ya concentran la mayor parte de las transacciones.

Mientras tanto, en shoppings las ventas se contrajeron 4,7% interanual. Los rubros de indumentaria y productos de electrónica fueron los más afectados.

Fuente: Ámbito