 provinciales
 | 
 26 de Diciembre de 2025 | 15:08

La Plata: entró una cañita voladora en su casa y se quemó su vivienda

Sucedió en el marco de los festejos por Navidad. Hay un video en el que se ve a un grupo de jóvenes arrojar pirotecnia contra la casa.

En una noche de Navidad con muchos incidentes en La Plata, entre ellos uno que terminó con un muerto, una vecina perdió todo tras ser víctima del incendio de su vivienda luego de que un grupo de jóvenes le arrojaron una cañita voladora durante los festejos.

El hecho se dio durante la madrugada del jueves en 116 entre 67 y 68, en el barrio El Mondongo de la capital bonaerense.

 

Destrucción
 

La dueña de la vivienda contó a los medios cómo la cañita voladora se metió en su casa y provocó un incendio que provocó la pérdida total del inmueble. La mujer reveló que además ardió ropa, calzado, carteras y hasta 700.000 pesos que tenía guardados como ahorros.

La víctima no resultó herida ya que al momento del hecho se encontraba brindando en la vivienda de una vecina.

Los bomberos trabajaron en el lugar y evitaron que el fuego se extienda hacia otros domicilios.

 

En cámara
 

Previo al incendio, cámaras de vigilancia captaron a un grupo de jóvenes arrojando fuegos artificiales frente al domicilio de la mujer, quien relató: “Se ve a uno de ellos apuntando hacia mi ventana antes del hecho”.

Hasta el momento no hay detenidos y se esperan avances para esclarecer el caso en las próximas horas: “Quiero que los responsables paguen por esto”, pidió la denunciante. (DIB)

