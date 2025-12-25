Solidaridad en Trenque Lauquen: 200 pollos para la cena de Navidad de los más necesitados

Cientos de vecinos necesitados de la ciudad de Trenque Lauquen pudieron tener una digna cena de Navidad gracias al esfuerzo de un humilde recolector de basura, quien asó unos 200 pollos a la parrilla, además de otros productos que se sumaron a la movida solidaria.

Los pollos solidarios de Trenque Lauquen

Todo nació por una iniciativa de, de día,, y por la noche, empleado en una cancha de fútbol 5. Pese a sus modestos empleos, decidió donar supara comprar pollos y asarlos, y así, que los más necesitados tuvieran una digna cena navideña.

La movida se viralizó por las redes y varios se sumaron a la campaña que también recibió donaciones de carne, chorizos y otros productos navideños, como pan dulce, informó sudoesteba.com.ar

Bravo se encargó personalmente de la enorme parrilla cubierta de pollos y con varios amigos “motoqueros” también participó del reparto para la cena cocinada en el Club Monumental. Entre los barrios visitados, estuvieron Indio Trompa y Ampliación Urbana, donde las familias agradecieron este gesto solidario digno de imitar. (DIB)