Aguinaldo diciembre 2025: cuál es la fecha límite de pago

El aguinaldo, el Sueldo Anual Complementario (SAC), es una remuneración que se devenga mes a mes, pero se abona en dos cuotas, calculadas sobre el 50% de la mejor remuneración percibida en cada semestre. Los empleados la reciben primero en junio y luego en diciembre, por lo que es importante que conozcan cómo calcularlo y hasta cuándo pueden recibirlo.

La segunda cuota del aguinaldo se determina tomando el 50% del salario mensual más alto que el trabajador haya cobrado entre julio y diciembre. La ley 23.041 establece lo siguiente: “El sueldo anual complementario en la actividad privada, Administración Pública, empresas del Estado y mixtas, será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en junio y diciembre de cada año”.

Aunque, las personas que no trabajaron el semestre completo obtendrán el aguinaldo proporcional. Para saber el total, hay que hacer el siguiente cálculo: el salario del empleado dividido por 12 y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo, si un trabajador tuvo un sueldo máximo de $100.000 y trabajó 6 meses, su aguinaldo sería (100.000 / 12) * 6 = $50.000.

Hasta cuándo se puede pagar el aguinaldo

La segunda cuota del aguinaldo de diciembre debe pagarse a los trabajadores en actividad hasta el 18 de diciembre, que en 2025 caerá jueves. Además, está permitido un plazo extra de cuatro días hábiles para efectuar la liquidación, por lo que la fecha límite se extiende al 24 de diciembre.

En el caso de los jubilados y pensionados, el cobro del aguinaldo lo reciben en la misma fecha que su prestación principal. Aunque, la fecha de cobro cambia según nivel de ingresos y terminación del DNI, agrupándose en diferentes semanas del mes.

Si desean saber la fecha de cobro, los jubilados deberán consultar el calendario de pagos publicado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).