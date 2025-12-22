Navidad olavarriense: este martes Papá Noel estará en el Paseo Jesús Mendía | Infoeme
Lunes 22 de Diciembre 2025 - 16:21hs
Lunes 22 de Diciembre 2025 - 16:21hs
Navidad olavarriense: este martes Papá Noel estará en el Paseo Jesús Mendía

Será a partir de las 19 en la zona del árbol de navidad y se sacará fotos con los más chicos que se acerquen hasta allí. 

El Municipio invitó a toda la comunidad a acercarse este martes al Paseo Jesús Mendía, a saludar a Papa Noel que estará saludando a los más chicos a partir de las 19 en la zona del árbol navideño

Según detallaron, se trata de una propuesta organizada en conjunto con Transportes Malvinas y Radio M, con el objetivo es brindar a la familia olavarriense un espacio pleno de espíritu navideño.

Quienes se acerquen tendrán la oportunidad de poder estar junto a Papá Noel, saludarlo e incluso tomarse fotos. Cabe agregar que la propuesta contará además con distintas sorpresas y con música en vivo.

 

