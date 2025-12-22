Se realizó el acto por el 204º Aniversario de la Policía de la provincia de Buenos Aires

En la mañana de este lunes, con sede en el Teatro Municipal, se desarrolló el acto conmemorativo por el 204º Aniversario de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

En la oportunidad, con una nutrida convocatoria se llevó adelante la ceremonia de premiación para destacar a los efectivos policiales de las diversas dependencias descentralizadas, que operan en el Partido de Olavarría, por la labor realizada durante el año.

El acto se inició con el ingreso de las banderas de ceremonia y la recepción de las autoridades policiales, municipales y de las diferentes fuerzas vivas con asiento en Olavarría.

Luego se realizó la entonación del Himno Nacional Argentino y se procedió a ejecutar un toque de silencio en memoria del personal policial caído en acto en cumplimiento del deber. Seguidamente el párroco Enrique Germade hizo una bendición especial entre los presentes.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner, el presidente del Honorable Concejo Deliberante Guillermo Santellán, la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el subsecretario de Protección Ciudadana Elías Quintas, el director de Centro de Monitoreo Municipal Facundo Campi, el director de Defensa Civil Adrián Guevara y el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputo.

“Quiero gradecer a todas las autoridades policiales presentes que sin lugar a dudas venimos construyendo de manera cercana y colectiva una prevención diaria. Desde el primer día de la gestión municipal decidimos ser parte de la historia. Quiero poner en palabras el compromiso que asumimos el 10 de diciembre del 2023. En una palabra que para nosotros es clave y necesitamos que esa palabra se traduzca en mayor y mejor seguridad para todos los vecinos del partido de Olavarría, que es articulación”, señaló el intendente Maximiliano Wesner.

En ese sentido enumeró las distintas acciones desarrolladas en materia de inversión para “poder garantizar la cercanía y mejorar las condiciones de trabajo de todo el personal policial de la fuerza bonaerense radicado en nuestro partido de Olavarría”.

“Venimos trabajando fuertemente la descentralización de distintos edificios de las distintas especialidades, Grupo de Apoyo Departamental, Policía Científica, Drogas Ilícitas, pero también la creación y la concreción de una base de operaciones tácticas como es la base UTOI, que ya cuenta con más de un año en nuestro partido y que da cuentas todos los días del trabajo que venimos realizando de manera conjunta” , agregó el Intendente.

En su discurso Wesner aseveró “quiero que sepan que no están solos en esta ardua tarea, quiero que sepan que cuentan con un estado municipal presente a la orden del día, donde la seguridad es prioridad para nuestra gestión”.

Tras reconocer “el sacrificio que realizan todos los días por el deber, en el honor de la función que ejercen” los efectivos que integran las distintas fuerzas con asiento en Olavarría, Wesner reafirmó su compromiso de “continuar trabajando de manera conjunta para llevar cercanía, para llevar y garantizar prevención, pero también continuar trabajando fuertemente en la investigación”.

“La comunidad nos necesita juntos, la comunidad nos necesita trabajando de manera articulada como lo venimos haciendo para poder continuar bajando los hechos delictivos como está sucediendo”, concluyó.

Por su parte, el Jefe de la Estación de Policía de Seguridad Departamental Comisario Inspector Leandro Scavuzzo brindó unas palabras alusivas a la fecha que tiene un profundo significado institucional y social para la fuerza.

Scavuzzo agradeció especialmente al intendente Maximiliano Wesner, al subsecretario de Seguridad del Municipio Elías Quintas y a todo el equipo de gestión “por el acompañamiento constante y el apoyo brindado en materia de seguridad entendiendo que la articulación entre el estado municipal y la policía de la provincia es otro de los pilares fundamentales para fortalecer la prevención”.

Asimismo el Jefe Departamental renovó el compromiso “para seguir avanzando hacia una policía profesional, capacitada y respetuosa de la ley y los derechos humanos”.

Tras las palabras de las autoridades se inició la ceremonia de premiación al mérito y al estímulo, y la entrega de medallas y diplomas de honor a los diferentes efectivos.

En la oportunidad tanto el intendente Wesner como el subsecretario de Seguridad Elías Quintas recibieron distintas placas en reconocimiento por el compromiso y trabajo conjunto desarrollado en materia de prevención a lo largo del año.

Se hicieron presentes en la ceremonia el Comisario Inspector Mauricio Bayones en representación de de la Superintendencia de Región Interior Centro, el Jefe de la Estación de Policía de Seguridad Departamental Comisario Inspector Leandro Scavuzzo, el Jefe de la Coordinación de Seguridad Rural Comisario Inspector Mario Andrés Doré, la Jefa de División Coordinación Zonal de Políticas de Género Comisario Inspector Lucrecia Ditz, y demás jefes de dependencias y subdependencias del Partido de Olavarría.

También participaron autoridades de Bomberos Voluntarios, Servicio Penitenciario, Regimiento de Caballería, miembros del Foro de Seguridad Rural Argentino, referentes de distintas instituciones de la comunidad y familiares de los efectivos reconocidos en la mañana de este lunes, en el marco del 204º Aniversario de la Policía de la provincia de Buenos Aires.