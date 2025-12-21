Olavarría presente en el encuentro intermunicipal para trabajar el cambio climático

Olavarría participó del tercer encuentro intermunicipal de trabajo sobre el Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático, impulsado por el Ministerio de Ambiente bonaerense.

La actividad que tuvo lugar en la localidad de Azul convocó a funcionarios y representantes en la materia de la Provincia y de diferentes comunas. Entre ellas estuvieron presentes Colón, Lobería, San Cayetano, Olavarría y Tapalqué.

Al momento de la apertura, en primer término se dirigió a los presentes la directora municipal de Ambiente Natalia Lehrmann, quien dejó el saludo del intendente Nelson Sombra y destacó que “pensar estos espacios de encuentro nos permite fortalecer nuestro trabajo para pensar en conjunto estas políticas públicas en materia ambiental, integrales y transversales a todas las áreas del municipio, para que todos y todas tengamos un ambiente más cuidado y más amigable. Ese es el trabajo colectivo”.

Seguidamente, la directora provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático María José Tesoro expresó que “para nosotros es súper valioso su aporte. Gracias por estar. Vamos a estar discutiendo la política de acción climática que diseñamos como Ministerio. Esto es la materialización de un arduo proceso de trabajo. La cuestión climática debe ser abordada transversalmente, por lo que cada área del Gobierno estuvo aportando en las medidas que estaremos exponiendo”.

“Dos años y medio de trabajo con mucho equipo no es más ni menos que recurso humano y económico puestos a disposición y es el reflejo de una voluntad política que tiene la provincia de Buenos Aires para hacerle frente a la crisis climática”-agregó.

La jornada constó de una presentación del mencionado Plan, donde se detalló su contenido y se observó el cambio proyectado y el observado, y cómo se traduce en la serie de riesgos a los que está expuesta la población y los sistemas productivos.

Luego, hubo un espacio de intercambio en el que se expusieron las distintas líneas de acción ejecutadas en las localidades participantes. También se manifestaron las limitaciones o trabas detectadas como insumo para la elaboración de dicho documento.

Finalmente, se dispusieron comisiones para debatir en torno a las tres amenazas climáticas centrales identificadas para la Provincia: el crecimiento del mar, el aumento de la temperatura y el incremento de la intensidad y frecuencia de las precipitaciones. Bajo esta modalidad de trabajo se abordaron las cadenas de riesgo construidas y se buscó comparar diagnósticos y aspectos para completar la información disponible, recuperada directamente del territorio.

Acerca del Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático

Cabe señalar que el Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático (PRCC), que forma parte de la Estrategia Climática 2030, está siendo elaborado como herramienta base para la planificación de la política pública provincial en materia climática. Apuntará a promover un desarrollo sostenible e inclusivo, atendiendo las realidades y capacidades locales, que fomente una transición productiva y energética baja en emisiones, territorialmente equilibrada y socialmente equitativa, a través de cambios profundos en las maneras de actuar y pensar.

Para ello, se impulsan políticas, medidas y acciones que apoyen la mitigación del cambio climático y reduzcan la vulnerabilidad, mejorando la resiliencia de los sistemas naturales y sociales bonaerenses.

Fuente: Séptima Sección.