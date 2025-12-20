La UCR solicitó información sobre el edificio en el que funcionará la Residencia para Estudiantes de Zonas Rurales

La Unión Cívica Radical, a través de su concejal Francisco González, presentó en el Concejo Deliberante un Pedido de Informes, donde solicitó al Ejecutivo Municipal información sobre los trabajos realizados hasta el momento en el edificio en el que funcionará la Residencia para Estudiantes de Zonas Rurales.

A su vez, también pidió detalles acerca de las dependencias con las que contará el establecimiento y la cantidad de alumnos que allí se podrán alojar para continuar sus estudios superiores.

Por último, exigió datos sobre la fecha prevista para la inauguración del edificio y para la apertura de la inscripción o registro para los estudiantes interesados.

En este sentido, el edil González manifestó que “recibimos la preocupación por parte de padres y familiares de chicos que terminaron el secundario este año y que tenían la ilusión de acceder a la posibilidad de alojarse en la Residencia para continuar sus estudios. Lamentablemente, no hay ninguna novedad respecto de la apertura del registro, de cómo se va a realizar y si efectivamente se va a poder utilizar el próximo año”.

En esta misma línea, sostuvo: “Al anunciarse en dónde iba a funcionar el establecimiento a mediados de agosto, muchos consideramos que todo iba a estar listo para el Ciclo Lectivo 2026. Es por eso que presentamos este Pedido de Informes para tener mayores datos”.

“Vivimos con profunda emoción la aprobación de la Ordenanza en junio de este año, es un proyecto que surgió de los propios estudiantes y por eso tiene un valor mucho más importante porque pone en evidencia una necesidad”, consideró.

Por último, cerró: “Al día de la fecha no tenemos noticia alguna y queremos saber en qué instancia se encuentran las obras, la posible inauguración y cuál va a ser la forma en la que se va a abrir el registro para los estudiantes”.