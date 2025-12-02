Investigadores de la FIO participaron del XIX Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos

Investigadores, investigadoras y tesistas del Grupo de Tecnología de los Alimentos (TECSE) de la Facultad de Ingeniería de Olavarría participaron del XIX Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CyTAL), uno de los encuentros más relevantes del país para el sector académico, científico y productivo vinculado a la alimentación.

Representaron a la FIO la Lic. Daiana Fanesi (doctoranda y docente), el Dr. Guillermo Manrique (investigador y docente), la Lic. Sol Faure (recientemente graduada de la carrera de Tecnología de los Alimentos) y la Dra. Marcela Rodríguez (investigadora de CONICET y docente de la Facultad).

Durante el congreso, el equipo presentó trabajos de investigación desarrollados en el ámbito del TECSE. Uno de ellos corresponde a la tesis doctoral de Daiana Fanesi, titulado “Caracterización de cáscaras del híbrido de girasol adv5250 para la obtención de compuestos fenólicos con potencial aplicación en alimentos”, una línea que busca aprovechar subproductos agroindustriales para desarrollar ingredientes con valor agregado.

Otro trabajo, elaborado junto a estudiantes de la asignatura Tecnología y Calidad de Frutas y Hortalizas, se titula “Estudio preliminar sobre el efecto de la aplicación de un recubrimiento comestible sobre la calidad poscosecha de frutillas”. Esta investigación explora alternativas para extender la vida útil de productos frescos mediante tecnologías accesibles y sustentables. También se presentó una "Evaluación analítica y regulatoria de edulcorantes, cafeína y ácido benzoico en bebidas dietéticas comercializadas en Argentina".

El CyTAL, organizado por la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA) bajo el lema “Alimentos del futuro: innovación, sostenibilidad y salud”, reunió a especialistas de todo el país y de la región. A lo largo del encuentro se abordaron los principales desafíos del sector, desde el desarrollo de nuevos alimentos hasta la búsqueda de procesos más sostenibles y saludables en un contexto de creciente demanda por parte de consumidores e industrias.

La participación del TECSE en este congreso reafirma el compromiso de la Facultad de Ingeniería UNICEN con la producción de conocimiento, la formación de profesionales altamente capacitados y el fortalecimiento de la vinculación entre ciencia, tecnología y comunidad.