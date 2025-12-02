En diciembre retornan las clases de gimnasia en los parques

El Municipio de Olavarría informó que próximamente retornarán las clases de gimnasia en los parques, la tradicional propuesta de verano que en esta temporada 2025/26 volverá a tener como puntos de encuentro los parques Helios Eseverri y Avellaneda, con el objetivo que sean más las personas que puedan acercarse a esta actividad que tiene por objetivo seguir promoviendo prácticas saludables en toda la comunidad.

El comienzo será el próximo 22 de diciembre, en el Parque Avellaneda, donde las clases se brindarán los días lunes y miércoles.

A la par, en el Parque Helios Eseverri, los encuentros serán los días martes y jueves.

En ambas sedes las clases serás en el horario de 19:30 a 20:30 horas, encabezadas por profesoras del staff de la Subsecretaría de Deportes del Municipio.

La invitación es abierta a toda persona mayor de 18 años, quienes deberán acercarse únicamente con una botella de agua para hidratación.