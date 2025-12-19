Canotaje: Estudiantes cerró el año en Mar del Plata | Infoeme
Viernes 19 de Diciembre 2025 - 20:17hs
29°
Viernes 19 de Diciembre 2025 - 20:17hs
Olavarría
29°
Infoeme
 |  deportes
 |  Canotaje
 - 19 de Diciembre de 2025 | 19:03

Canotaje: Estudiantes cerró el año en Mar del Plata

La delegación del Club Atlético Estudiantes participó de la última fecha del Campeonato Provincial.

En la Laguna de los Padres de Mar del Plata terminó la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Kayak y Canoas y deportistas del Club Estudiantes dijeron presentes.

 

Mariano Felipe, Ariel Raúl Rojo, Iván Sequeira, Simón Cardoso y Segundo Vásquez, acompañados por la profesora Martina Rodríguez viajaron a la ciudad balnearia para cerrar la temporada.

 

En lo que respecta a resultados, en Pre-Infantiles K1, Simón Cardoso alcanzó el segundo puesto e Iván Sequeira finalizó séptimo y en la modalidad 4,30, Cardoso fue cuarto y Sequeira séptimo. Además, Sequeira y Cardoso compitieron también en K2, donde obtuvieron el tercer lugar. 

 

En Infantiles, Segundo Vásquez participó en K2 y se ubicó en el séptimo puesto y en Máster B, Mariano Felipe obtuvo el cuarto lugar en K1 5000 metros, mientras que en la categoría Mixto Libre, Felipe y la profesora Martina Rodríguez completaron la prueba en K2.

 

Fuente: prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME