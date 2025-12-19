Canotaje: Estudiantes cerró el año en Mar del Plata

En la Laguna de los Padres de Mar del Plata terminó la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Kayak y Canoas y deportistas del Club Estudiantes dijeron presentes.

Mariano Felipe, Ariel Raúl Rojo, Iván Sequeira, Simón Cardoso y Segundo Vásquez, acompañados por la profesora Martina Rodríguez viajaron a la ciudad balnearia para cerrar la temporada.

En lo que respecta a resultados, en Pre-Infantiles K1, Simón Cardoso alcanzó el segundo puesto e Iván Sequeira finalizó séptimo y en la modalidad 4,30, Cardoso fue cuarto y Sequeira séptimo. Además, Sequeira y Cardoso compitieron también en K2, donde obtuvieron el tercer lugar.

En Infantiles, Segundo Vásquez participó en K2 y se ubicó en el séptimo puesto y en Máster B, Mariano Felipe obtuvo el cuarto lugar en K1 5000 metros, mientras que en la categoría Mixto Libre, Felipe y la profesora Martina Rodríguez completaron la prueba en K2.

Fuente: prensa CAE