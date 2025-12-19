La Unión Cívica Radical realizará su tradicional Brindis de Fin de Año

La Unión Cívica Radical de Olavarría realizará su tradicional Brindis de Fin de Año, junto a afiliados, militantes, familiares, amigos y allegados.

La actividad se llevará adelante este viernes 19 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, en las instalaciones del Comité Radical, ubicado en 25 de Mayo 2758.

En la ocasión, también se desarrollará el cierre del año de los talleres que se dictan en el Espacio Cultural 13 de Abril, cuya sede funciona en la Casa del Radicalismo.

Al respecto, la Presidente de la UCR, Belén Vergel, señaló que “este año que está terminando estuvo cargado de desafíos, y tomamos cada uno de ellos como oportunidades de crecimiento. Trabajamos en la construcción de una alternativa para nuestra sociedad, buscando que represente la identidad y los valores del radicalismo”.

En esta misma línea, afirma: “En unidad y con convicción democrática seguiremos proyectando para transformar las metas en realidades, pensando en el bienestar de toda la sociedad. Seguiremos trabajando y creyendo en la importancia de darle voz a quienes no la tienen, por las respuestas que aún no llegan”.

“Los invitamos a seguir caminando juntos, dejando la desesperanza de lado, para construir el futuro que nos merecemos”, cerró.