Se realizó una jornada de controles salud en el CAPS Nº 21 de Loma Negra

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Atención de Salud, informó que días atrás se llevó a cabo una jornada de controles de salud para adultos en la sede del Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 21 de Loma Negra.

En la oportunidad se desarrolló una jornada para el abordaje de la salud orientado a personas con enfermedades crónicas no transmisibles, (principalmente diabetes e hipertensión), por lo que se citaron a todas las personas con esa condición que se encontraban con su control periódico de salud y de sus enfermedades de base desactualizado para efectuar los controles correspondientes.

En ese sentido se contó con la colaboración de personal del Laboratorio Municipal para realizar las extracciones de sangre, personal del CAPS para el control de enfermería, completar calendario de vacunación y control médico, y personal del Servicio de Cardiología del Hospital Municipal “Héctor M. Cura” para desarrollar los estudios de electrocardiograma y evaluación cardiológica.

Después de la extracción de sangre, entre los asistentes compartieron un desayuno y participaron de un taller sobre cuidados de enfermedades crónicas no transmisibles.

La actividad fue organizada por APS, en forma conjunta con equipos del CAPS Nº 21, Servicio de Cardiología y de Laboratorio del Hospital Municipal “Héctor M. Cura”.