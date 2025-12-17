Medicina e Ingenierías, las carreras más elegidas por las Promo 2025

El 78% aspira a un título superior. La situación económica sigue siendo un factor determinante a la hora de irse a estudiar. Así lo indica el informe elaborado por el Área de Orientación y Bienestar de la Secretaría General de la FIO-UNICEN tras los resultados de las encuestas a 969 futuros/as egresados/as.

Casi el 80% aspira seguir estudiando. La salud, las ingenierías y las económicas están en el Top 3 de las preferencias. El bolsillo se mantiene como condicionante y las carreras cortas son una demanda creciente. Hay un aumento en el número de casos donde estudian y trabajan, en condiciones precarizadas. Una amplia mayoría destaca su interés por continuar sus estudios en la propia ciudad o en la zona. Detrás de estos datos, obtenidos a través del relevamiento anual sobre tendencias vocacionales de la Facultad de Ingeniería de Olavarría (FIO), hay casi mil decisiones en juego. O, mejor dicho, casi mil historias que bucean cuál sería el mejor camino a seguir a partir de ahora, que egresan del nivel secundario.

El informe se plantea como una radiografía indispensable para entender las tendencias vocacionales en un escenario de transición. El estudio se elaboró a partir de una muestra representativa de 969 personas, que equivale al 72.69% del universo total de egresados diurnos de Olavarría en 2025 (1333 alumnos/as), con datos relevados hasta el 31 de octubre de 2025.

Los números son contundentes: 755 jóvenes manifiestan su voluntad de seguir formándose, lo que representa un masivo 77.9% de los encuestados. Solo un reducido 7.1% (69 personas) buscará únicamente trabajar, y un 15% (145 personas) está indeciso.

Top 3 vocacional

El Área de la Salud encabeza la lista de “likes”; seguida por el Área de la Tecnología en segundo lugar, agrupando Ingenierías, Sistemas, y terciarios tecnológicos; y completando el podio se encuentra el Área de la Economía con carreras como Administración y Finanzas. Estos grandes campos disciplinares confirman una elección altamente influenciada por las posibilidades académicas existentes en la región.

Al examinar las carreras universitarias, Medicina es la opción con más "me gusta" aunque si se suman todas las Ingenierías (en su conjunto de especialidades) serían la opción con mayor peso,seguidas de Sistemas (y sus títulos intermedios o afines), Psicología, Policía, profesorado en Educación Física; Administración (licenciatura y terciaria), Economía empresarial, Veterinaria, Penitenciaría, Policía, Abogacía, Artes Visuales, Seguridad e Higiene, Cheff y gastronomía, Diseño Gráfico, Audiovisuales (en todas sus variantes), Negocios y Finanzas, Marketing, Psicopedagogía, y Agronomía. Hay más carreras pero sólo se nombran las más elegidas.

En este contexto, la Facultad de Ingeniería ejerce un rol estratégico como motor de desarrollo y formación. De hecho, el relevamiento evidencia que la elección hacia la Tecnología en Olavarría es superior a la registrada en otras latitudes, un hecho atribuible al prestigio de la FIO y a la fuerte matriz productiva e industrial del distrito.

El informe aporta otro dato sustantivo: 110 personas ya expresan un interés directo en las carreras ofrecidas por la FIO (Ingenierías Industrial, Química, en Agrimensura, Electromecánica y Civil). Este número se traduce en un 11.35% del total de estudiantes encuestados.

A este grupo de potenciales ingresantes se suma a aquellos que eligen el área de Informática (44 personas) o que consideran a la Tecnología como segunda opción (50 jóvenes).

La FIO, al ser una universidad pública, gratuita y de excelencia, se posiciona así como una opción valiosa y de calidad frente a las dificultades económicas que limitan la migración a grandes centros urbanos. De hecho, de cara al ciclo lectivo 2026, la preinscripción ya supera los 300 aspirantes (ver aparte).

Los porqué de la elección

El relevamiento de la FIO no se limita al “qué” sino que explica el “porqué” de las decisiones, evidenciando que la elección vocacional es, en muchos casos, una respuesta reactiva al entorno socioeconómico.

Por un lado, está el condicionamiento central, que se repite respecto de años anteriores: la restricción económica para emigrar y estudiar carreras no disponibles localmente es el principal obstáculo y, por lo tanto, el mayor determinante de la decisión final.

Por otro lado, está la realidad laboral: es notable un aumento de jóvenes que trabajan mientras finalizan el secundario, en empleos generalmente informales y precarizados. La meta de este segmento es mantener esa fuente de ingresos, lo que fomenta la elección de cursos cortos o carreras terciarias para una inserción laboral más rápida.

Asimismo, aparecen los temores vinculados con la extensión de la carrera y el fuerte peso de la opinión de familiares y pares en la decisión.

Orientar y motivar

Como parte del equipo de Orientación y Bienestar, las licenciadas María Inés Berrino (trabajadora social), Florencia Bellomo (psicopedagoga) y Mercedes Larreche (psicóloga), señalan que el “después” del ciclo escolar obligatorio de la secundaria, arroja siempre más interrogantes que certezas.

“Ante las aceleradas transformaciones de la sociedad actual, es un desafío el proyectarse hacia el porvenir, tanto para las familias, las instituciones y para cada una de las personas pronta a egresar. Sus proyectos se organizarán en torno a sus fortalezas estructurales y a sus apoyos coyunturales. Por ello es importante la existencia de varios servicios de ayuda a las personas en estas transiciones y cambios”, indican las especialistas.

El dato de las personas “indecisas” sobre qué estudiar, “se trata de trabajarlo con la escuela, para que se organicen acciones específicas con ellas, acercándoles información y apoyos sociales, habilitándolas a reconocer sus potencialidades. De allí el carácter preventivo del relevamiento”.

Que la mayoría manifieste deseos de seguir capacitándose “es alentador” dado que “pueden ser inicios de proyectos”, al tiempo que se observan “muchos recursos en varios de los grupos que egresan para socializar y resguardarse de la desmotivación de algunos discursos negativos imperantes”.

Lo que advierten es que “tener en cuenta cuánto y cómo trabajan las juventudes, en especial por la precarización de sus inserciones laborales, es importante para saldar la deuda ética para con las nuevas generaciones. Asimismo, para que la comunidad ofrezca más programas específicos, motivadores a seguir capacitándose y a informarse sobre sus derechos sociales y laborales”.

Finalmente, plantean que “conocer los deseos vitales de las personas próximas a egresar del secundario, permite pensar como sociedad en las mejoras para con la formación de su ciudadanía y el bienestar colectivo”.

El compromiso sostenido de la FIO con la orientación vocacional, desde 1983, reafirma su rol como institución pública que no solo forma profesionales sino que acompaña procesos personales y colectivos de construcción de futuro. En un escenario cambiante, donde elegir puede ser desafiante, contar con un espacio gratuito, accesible y humano marca la diferencia. Porque pensar el futuro también se aprende, y en la FIO, ese aprendizaje empieza con escucha, respeto y oportunidades reales.

Fuente: FIO UNICEN