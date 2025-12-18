La UCR solicita compensación para el personal de salud municipal que deberá trabajar durante las fiestas | Infoeme
Jueves 18 de Diciembre 2025 - 17:35hs
33°
Jueves 18 de Diciembre 2025 - 17:35hs
Olavarría
33°
Infoeme
 |  Política
 - 18 de Diciembre de 2025 | 16:14

La UCR solicita compensación para el personal de salud municipal que deberá trabajar durante las fiestas

Lo hizo el concejal Francisco González a través de un Proyecto de Resolución presentado en la mañana de este jueves en el HCD.

En la mañana de este jueves, el concejal de la Unión Cívica Radical, Francisco González, presentó en el Concejo Deliberante un Proyecto de Resolución. 

Allí, solicitó al Ejecutivo Municipal que los días decretados como asueto administrativo para los trabajadores municipales, en los cuales el personal del sistema público de salud deba cumplir funciones, sean abonados como feriados, aplicándose el porcentaje adicional correspondiente conforme a la normativa vigente.

A su vez, también pidió que la medida alcance a todos los empleados de salud municipal que presten servicios durante los días de asueto, incluyendo enfermeros, personal administrativo, de atención de guardia, de limpieza, mucamas y técnicos, cualquiera sea su función específica.

En este sentido, el edil González manifestó que “durante la pandemia, el Gobierno Nacional de ese momento consideraba como esencial el trabajo que llevaba adelante el personal de salud. Creo que es hora de demostrar que realmente reconocemos y ponemos en valor la labor que realizan diariamente”.

“Muchas veces dejan de lado cosas con tal de estar cuidando a nuestros vecinos y brindando el servicio por el cual se formaron y por el cual se siguen formando día a día. Un compromiso indiscutible e ineludible, que como representantes del Municipio tenemos que poder abordar”, cerró. 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME