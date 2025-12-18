La UCR solicita compensación para el personal de salud municipal que deberá trabajar durante las fiestas

En la mañana de este jueves, el concejal de la Unión Cívica Radical, Francisco González, presentó en el Concejo Deliberante un Proyecto de Resolución.

Allí, solicitó al Ejecutivo Municipal que los días decretados como asueto administrativo para los trabajadores municipales, en los cuales el personal del sistema público de salud deba cumplir funciones, sean abonados como feriados, aplicándose el porcentaje adicional correspondiente conforme a la normativa vigente.

A su vez, también pidió que la medida alcance a todos los empleados de salud municipal que presten servicios durante los días de asueto, incluyendo enfermeros, personal administrativo, de atención de guardia, de limpieza, mucamas y técnicos, cualquiera sea su función específica.

En este sentido, el edil González manifestó que “durante la pandemia, el Gobierno Nacional de ese momento consideraba como esencial el trabajo que llevaba adelante el personal de salud. Creo que es hora de demostrar que realmente reconocemos y ponemos en valor la labor que realizan diariamente”.

“Muchas veces dejan de lado cosas con tal de estar cuidando a nuestros vecinos y brindando el servicio por el cual se formaron y por el cual se siguen formando día a día. Un compromiso indiscutible e ineludible, que como representantes del Municipio tenemos que poder abordar”, cerró.