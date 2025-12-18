La CGT y una decena de gremios salen a la calle con una masiva marcha contra la reforma laboral

En lo que se espera que sea una picante jornada dentro y fuera del Congreso, este jueves, la Confederación General de Trabajadores (CGT) junto a organizaciones sociales, educativas y sindicales saldrá a las calles para marchar contra la reforma laboral, que impulsa el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei.

Es que, mientras la Cámara de Senadores comenzará a discutir en el recinto el proyecto de “modernización laboral”, movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA, la CGT y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otros sindicatos, marcharán a Plaza de Mayo.

En las últimas horas, el triunvirato de la CGT expresó que los trabajadores se movilizarán de manera pacífica y responsable, por lo que criticó las recientes declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien afirmó que aplicará el protocolo antipiquete en la marcha que tendrá epicentro en la Plaza de Mayo a partir de las 15 horas.

En ese marco, desde la entidad obrera exigieron a las autoridades nacionales que “garantice la integridad física y la libertad de quienes participen en la movilización” contra la reforma laboral, al tiempo que reclamaron que desde la cartera de Seguridad “se abstengan de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios“.

Es preciso mencionar que, el dirigente del Sindicato de Seguro y uno de los cosecretarios de la CGT, Jorge Sola, calificó de “inconstitucional” el proyecto de reforma laboral en su presencia en el plenario de comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda del Senado nacional, donde se debate la iniciativa girada por el Ejecutivo.

Además de Sola, concurrieron al Senado sus compañeros en el triunvirato de conducción de la central obrera: Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio). “No se puede votar una ley que corrige más de cien artículos en un debate exprés como lo quiere el Ejecutivo, llevándolo de una manera tan inmediata”, añadieron.

“La reforma laboral que propone el gobierno nacional está orientada a quitarle derechos a los trabajadores que hoy se mantienen dentro de una relación salarial formal plena de derechos”, sostuvo por su parte, el secretario general de la (UTEP), Alejandro Gramajo, tras cuestionar el nuevo de esquema de despidos incluido en el proyecto.

En la misma línea, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, informó que las tres centrales sindicales acordaron una estrategia común frente a la reforma laboral. “Acordamos rechazar de forma contundente el proyecto por considerarlo regresivo y contrario a los derechos de los trabajadores”, señaló.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP) confirmó su adhesión al paro nacional definido por la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) para este jueves 18 de diciembre, en rechazo a la reforma laboral y a la falta de presupuesto universitario.

Además, el gremio no docente participará de la movilización convocada en Plaza de Mayo junto al resto de la comunidad educativa. La medida fue votada por amplia mayoría en el Consejo Directivo de la FATUN y tendrá impacto en distintas casas de estudio del país, incluida la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

“La situación es insostenible: sin un presupuesto real y suficiente, se pone en riesgo el funcionamiento de todo el sistema universitario, un país que aspira a crecer necesita más y mejores universidades, y eso solo es posible con salarios dignos y presupuestos garantizados”, señalaron desde el gremio.

Es preciso destacar que, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se plegará junto a su Gabinete e intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a la marcha contra la reforma laboral, al igual que el Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

También, La Cámpora estará presente el jueves en Plaza de Mayo. Sin mayores especificaciones sobre punto de encuentro, la agrupación liderada por Máximo Kirchner convocó a marchar a las 15:00 horas en Plaza de Mayo “contra la reforma laboral del FMI».

Cabe destacar que, entre los ejes más cuestionados del proyecto se destacan el abaratamiento de los despidos, la flexibilización de la jornada laboral, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad de convenios por empresa, el salario ligado a la productividad, las restricciones al derecho de huelga y la falta de políticas reales para reducir la informalidad laboral.

La CGT sale a la calle contra la reforma laboral: todos los sectores que se movilizarán a Plaza de Mayo