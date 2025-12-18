Veteranos de Malvinas lograron un cambio clave en una ley que modifica sus prestaciones

Esta semana, la Cámara de Diputados bonaerense tuvo una sesión extraordinaria en la que despachó en un santiamén más de 130 iniciativas de bajo calibre, una larga lista entre la que se destacaba la sanción definitiva a una ley, que había sido fuertemente cuestionada por los veteranos de Malvinas. En ese sentido, desde el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) lograron cambiar gran parte del texto, que deberá volver al Senado.

Se trata del proyecto de los senadores peronistas María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, que busca que los soldados que no continuaron con sus carreras en las Fuerzas Armadas por las secuelas de guerras y que no fueron derivados a otros puestos de trabajo estatales, estén incluidos en el Régimen Previsional Especial de Malvinas.

Según apuntan los dos senadores oficialistas en el proyecto, el Régimen Previsional Espacial para combatientes de Malvinas solo abarca a los suboficiales y oficiales que, por las heridas de guerra, desempeñaron tareas en el Estado nacional. Empero, la normativa no habla de aquellas personas que no consiguieron lugar en el Gobierno bonaerense, pese a que no lograron proseguir con su trayectoria militar producto de las secuelas bélicas.

Gracias a la sanción que había recibido esta ley, estos excombatientes de Malvinas deberán acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social bonaerense para gozar del beneficio, que será equivalente al 80% de la mejor remuneración percibida en la provincia de Buenos Aires, y que incluye el goce del 100% de los subsidios mensuales estipulados en la Ley 13.659.

En octubre, cuando este proyecto comenzó a avanzar las comisiones de la Cámara de Diputados, el CECIM de La Plata advirtió que esta iniciativa fue promovida por el “lobby militar” para beneficiar a genocidas de la dictadura, aprovechando la “buena voluntad” de los legisladores provinciales.

“Este expediente fue aprobado sobre tablas, sin ser analizado por las comisiones a efectos de realizar un análisis exhaustivo del alcance y las implicancias jurídicas que, en este caso, otorgarían una doble prestación previsional en la mayoría de los casos, cuestión que no se contempla en el ordenamiento jurídico de la Provincia de Buenos Aires y menos aún en prestaciones otorgadas por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires”, comienza el escrito del CECIM.

En ese sentido, desde el CECIM lograron que el texto parlamentario incluya un artículo con el que los suboficiales y oficiales que quieran adecuarse al régimen previsional, deben corroborar su situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria, siempre y cuando las causas no hayan sido por rebeldía o por condena emanada de tribunales comunes o federales que sea equivalente a la destitución militar.

También, los veteranos de Malvinas establecieron en el proyecto de ley que será requisito no percibir otra prestación previsional otorgada por el Instituto de Ayuda Financiera de las FF.AA, ya sea por haber cumplido los años mínimos de servicios y/o que hubiera sido derivado a un derechohabiente. Con esto, buscan que no se genere una doble jubilación.

Además, el CECIM propuso que la iniciativa también contemple a los miembros de las Fuerzas Armadas que fueron procesados y/o condenados no solo por delitos de lesa humanidad. Con esto, aquellos militares que fueron autores de delitos contra el orden constitucional o hayan incumplido sus deberes durante la Guerra de Malvinas, no podrán acceder al régimen previsional.