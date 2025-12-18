Las oficinas de Coopelectric permanecerán cerradas el 26 de diciembre y 2 de enero | Infoeme
Jueves 18 de Diciembre 2025
Olavarría
Olavarría
 18 de Diciembre de 2025

Las oficinas de Coopelectric permanecerán cerradas el 26 de diciembre y 2 de enero

Con motivo de la celebración de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Consejo de Administración de Coopelectric ha dispuesto otorgar asueto los días 26 de diciembre y 2 de enero de 2026. Los días 24 y 31 de diciembre se trabajará con normalidad.

Durante los días de asueto, la sede administrativa ubicada en Belgrano 2850, la Oficina Técnica de Obras Sanitarias situada en Av. Del Valle y Av. Pellegrini, la Oficina Técnica de Energía Eléctrica que funciona en Pelegrino y Maipú y las Delegaciones, permanecerán cerradas y sin atención al público.

No obstante, las guardias de los sectores operativos funcionarán con normalidad. Por reclamos técnicos de Energía Eléctrica los usuarios podrán comunicarse durante las 24 hs. al 412305 y por reclamos técnicos de Obras Sanitarias al 411222. En ambos casos también podrán enviar un mensaje de texto al 15-680000 o ingresar el reclamo vía WhastsApp 2284-230707.

