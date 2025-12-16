“Navidad en tu barrio”: la propuesta municipal que recorrerá distintos puntos de la ciudad

Se acercan las fiestas y desde el Municipio se pondrá en marcha “La Navidad en tú barrio”, un programa pensado con el objetivo de ofrecer a chicos y chicas de distintos puntos de la ciudad un espacio de celebración, pero también de diversión para poder disfrutar en su contexto de cercanía, es decir junto a su familia, pero también amigos, amigas y vecinos. El recorrido se iniciará esta semana, con cuatro encuentros ya programados.

Se trata de una propuesta que es desplegada a partir de la articulación de distintas áreas municipales, tales como Jefatura de Gabinete, las Subsecretarías de Protección Integral de Derechos, Cultura y Educación y de Deportes, además de las Direcciones de Gestión Territorial y Relaciones con la Comunidad.

El cronograma será el siguiente:

- Miércoles 17 de diciembre, Servicio Municipal Territorial N° 1 (Fassina y avenida Alberdi)

- Jueves 18 de diciembre, NIDO barrio Villa Magdalena (Necochea 6030)

- Viernes 19 de diciembre, Servicio Municipal Territorial N° 2 (Coronel Suárez y avenida Alberdi)

- Sábado 20 de diciembre, Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” (calle 130 y avenida Emiliozzi)

Los encuentros se desarrollarán en el horario de 18 a 20 horas y contarán con múltiples actividades. Tal es así que se dispondrán juegos inflables, shows infantiles y juegos y propuestas lúdicas y recreativas que serán encabezadas por profesores del área de Deporte Social del Municipio.

A la par, se compartirá una merienda y se brindarán talleres navideños, espacios en los que los niños y niñas podrán confeccionar distintas manualidades y creaciones que luego podrán utilizar para decorar su casa o adornar el arbolito.