Últimas jornadas del Programa Municipal “Tu barrio recicla”

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Ambiente, recordó que este miércoles se desarrollarán una nueva jornada del Programa “Tu barrio recicla”.

La actividad tendrá lugar en el barrio Trabajadores, en la intersección de Juan Montesano y Juan XXIII, de 9 a 12 horas. En caso de lluvia la jornada se realizará el jueves 18.

Se trata de una iniciativa impulsada, en articulación con las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra, con el objetivo de promover la separación en origen y la correcta disposición de materiales reciclables en distintos puntos de la ciudad, especialmente en aquellos barrios que aún no cuentan con el servicio de recolección diferenciada del Programa GIRO.

Desde el área de Ambiente se informó que la última jornada prevista para este año será el día martes 23 de diciembre, en la plaza del barrio AOMA, donde actualmente se encuentra ubicado el Punto Verde (si llueve se realizará en el mes de enero).

En cada propuesta, las promotoras ambientales, junto a personal del área, reciben residuos reciclables como: papel, cartón, botellas plásticas y de vidrio, tetrabrik, latas y envases de aluminio y conserva (deben estar limpios y secos), que luego son trasladados por el camión de recolección de GIRO hacia la Planta de Clasificación, para su tratamiento y recuperación.

En este sentido, en días previos promotoras ambientales recorren los barrios Lourdes, Trabajadores, zona de la Escuela 6 y todo el barrio AOMA, para informar sobre la actividad e invitar a la comunidad a participar, como así también acompañar a las familias en la correcta separación de residuos reciclables.

Cabe aclarar que la propuesta está abierta a todas las personas que deseen participar, independientemente de su lugar de residencia.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Olavarría a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar o al teléfono 422135.