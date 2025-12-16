Este martes se hará un nuevo Taller de Compostaje y Lombricultura | Infoeme
Martes 16 de Diciembre 2025
Martes 16 de Diciembre 2025
Olavarría
 16 de Diciembre de 2025 | 11:23

Este martes se hará un nuevo Taller de Compostaje y Lombricultura

Será desde las 18 abierto a toda la comunidad en el auditorio del Centro Cultural Municipal “San José”.

El Municipio, a través de la Coordinación de Ambiente, informó que este martes desde las 18 se realizará un nuevo Taller de Compostaje y Lombricultura, abierto a toda la comunidad en el auditorio del Centro Cultural Municipal “San José”.

Según detallaron, entre los participantes del taller se realizaran sorteos de composteras, además de la entrega de núcleos de lombrices para empezar el proceso de lombricompuesto.

Aquellas personas interesadas en concurrir deberán anotarse a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.

El objetivo del taller es brindar a la comunidad herramientas y conocimientos necesarios para poder reciclar los residuos orgánicos que se generan en el hogar, de una manera sencilla y amigable con el ambiente, obteniendo como producto final un abono de excelente calidad para usar en la huerta o en el jardín, de forma gratuita.

El compostaje y/o la lombricultura en el hogar, es una manera de tratar los residuos sólidos urbanos orgánicos que se generan en casa. Es por ello que el programa de compostaje domiciliario está enmarcado dentro de la Gestión Integral de Residuos de Olavarría (GIRO).

La gran ventaja de este proceso es que se trata el residuo en origen, es decir, que se le da tratamiento y disposición al residuo en el mismo lugar que se generó, ahorrando gran cantidad de recursos y minimizando impactos negativos en el ambiente. Cabe mencionar que realizar compostaje o lombricultura en el hogar es una manera directa de ayudar a combatir el cambio climático.

