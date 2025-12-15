Convocan a artistas para participar del novedoso “Mercado Cultural”

El Museo Dámaso Arce, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, invita a artistas y emprendedores a participar de la propuesta “Mercado Cultural”, en el marco de las actividades del Programa Municipal “Olavarría en Verano”.

“Mercado Cultural” tiene previstas dos jornadas, que se desarrollarán los días viernes 9 y 23 de enero, de 19 a 23 horas, en el veredón del Museo (San Martín 2862).

Se convoca a registrarse en el link a todas aquellas personas que tengan un emprendimiento de obras o servicios artísticos, (y sea mayor de edad), que podrán postularse a través del formulario (hacer clic aquí) y así poder mostrar, difundir y comercializar sus producciones o servicios.

Luego de recibida la inscripción, que se extenderá hasta el lunes 29 de diciembre, se seleccionará a los y las postulantes, para participar de la actividad y se les confirmará su participación por sus correos electrónicos.

En el caso de ser seleccionados, contarán con un espacio de 2 x 2 mts para colocar su stand y exhibir las producciones o bien contar un portfolio con las mismas, dependiendo del espacio que requieran.

Ante cualquier duda o consulta, los interesados pueden escribir al mail del museo: museo.damasoarce@olavarria.gov.ar.