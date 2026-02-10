Ingresaron a un deposito e violentaron varios vehículos: fueron aprehendidos

En el transcurso del último fin de semana se logró llevar a cabo la captura de dos personas, quienes intentaban escapar tras ingresar a un depósito y violentar varios automóviles. El caso pudo ser esclarecido gracias al trabajo articulado entre el Centro de Monitoreo Municipal y personal de Protección Ciudadana, que de manera permanente realiza tareas preventivas en las calles de la ciudad.

El caso sucedió en horas de la madrugada, a partir de una denuncia que ingresó al Centro de Monitoreo. En esa comunicación se alertó por un robo en un taller ubicado sobre Independencia e Yrigoyen, sitio hacia donde se dirigió de inmediato un móvil de Protección Ciudadana, tripulado por personal municipal y de la policía de la provincia de Buenos Aires, en cumplimiento de horas adicionales para la comuna.

En las cercanías del lugar, sobre Independencia con sentido hacia Roque Sáenz Peña, se pudo ver como desconocidos se desprendían de distintos elementos e intentaban alejarse del lugar.

Al llegar al lugar un vecino indica que el hecho se había dado en un depósito, lindero a un taller mecánico, donde se guardan los automóviles de una empresa local. En el interior se pudo constatar que varios rodados habían sido violentados.

Tal es así que se logró constatar que le habían podido sacar las baterías y ruedas de auxilio, entre otros elementos.

Todo lo hallado fue incautado y puesto a disposición de la justicia, mientras que los acusados fueron trasladados a la comisaría Primera. Se iniciaron actuaciones por “robo agravado por escalamiento, in fraganti delito, en grado de tentativa”, con la intervención de la UFI 10.