Abierta la convocatoria para el Programa Municipal de Becas Deportivas Evolución

Desde la Subsecretaría de Deportes del Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Gestión Deportiva, se informa que se encuentra abierta la inscripción para el Programa Municipal de Becas Deportivas Evolución, con el objetivo de acompañar el esfuerzo y dedicación de deportistas de todo el Partido.

La convocatoria se inició este lunes 9 de febrero y se extenderá hasta el próximo lunes 23 del corriente inclusive. Las personas interesadas en postularse podrán descargar la planilla de inscripción a través del apartado “Documentos” en el sitio web del Municipio, haciendo click aquí, donde además encontrarán toda la información necesaria, como así también el detalle de la documentación a presentar.

En ese sentido, una vez completada toda la documental requerida, deberá ser acercada a la sede de la mencionada dirección, en el edificio la Casa del Deporte de avenida Del Valle 3549, de lunes a viernes de 10 a 12 horas.

El programa de Becas está destinado, por un lado, a chicos, chicas y adolescentes menores de 18 años. Podrán postularse aquellos que estén rankeados entre los 10 primeros del orden nacional y los 5 primeros del orden provincial de su disciplina, que deberá tratarse de un deporte olímpico y de orden individual.

En cuanto a mayores de 18 años, está destinado a representantes del deporte olavarriense que hayan mostrado gran rendimiento, progreso constante, dedicación en la preparación y adecuada conducta deportiva.

Este Programa fue gestado con la intención de dar soporte a nuestros exponentes en materia deportiva y con ello fortalecer la cultura de alto desempeño deportivo, celebrando y reconociendo cada logro o mejora. Se busca, a la par, que con este acompañamiento se logre no sólo la proyección y trayectoria de los atletas becados, sino que su experiencia y dedicación sean también un estímulo para que los más chicos se acerquen a la práctica del deporte.

Por información o consultas pueden comunicarse a los números (02284) 444127 o 417212, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 horas.