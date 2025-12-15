“Atardecer de feria”: La continuidad de un espacio de encuentro y visibilidad del emprendedurismo local

“Olavarría en Verano” ya está en marcha, con propuestas impulsadas desde el Municipio y que son acompañadas en forma masiva por la comunidad local. Así pudo verse el último fin de semana no sólo en las presentaciones que se realizaron en las escalinatas de la Casa del Bicentenario, con la Orquesta Sinfónica Municipal como espectáculo de cierre, sino también en la jornada del sábado con “Atardecer de Feria”, la propuesta encabezada desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, que convocó a una multitud en el Centro Cultural Municipal San José.

Se trató de la continuidad de una actividad que representar múltiples beneficios para la comunidad olavarriense. Por un lado, un espacio de visibilidad pero también de comercialización para alrededor de 100 feriantes locales, entre emprendedores y artesanos, quienes tuvieron la posibilidad de mostrar sus producciones a un público masivo y diverso.

Desde la mencionada Secretaría, a través de la Coordinación de Economía Popular, se enfatizó que el objetivo de estos espacios es promover contextos que favorezcan al movimiento económico. Tal es así que también se dispuso un patio de comidas, del que participaron varios food trucks y cerveceros.

A la par, también se trata de una propuesta que se conjuga con el arte local, ya que cuenta con presentaciones en vivos. Y, además, se traduce en otra propuesta que tiene por objetivo brindar a la comunidad local y visitantes un espacio de vinculación, de seguir poniendo en valor a Olavarría y su gente.

“Atardecer de feria” será otra de las propuestas que durante el verano tendrá varias ediciones, por lo que se invita a seguir el calendario de actividades de “Olavarría en Verano” a través del sitio oficial y redes sociales del Municipio: Olavarría VA y Olavarría Municipio en Facebook e Instagram.