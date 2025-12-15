Empleo formal: caídas significativas en la cantidad de empleadores y puestos de trabajo registrados

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló una fuerte contracción del empleo registrado y de la cantidad de empleadores en los casi primeros dos años de la gestión de Javier Milei. El estudio analiza la evolución del mercado laboral entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, a partir de datos oficiales del sistema de Seguridad Social publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Según el relevamiento, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 a 492.223 en el período analizado. La caída equivale a 20.134 empresas menos, lo que representa un promedio de 30 empleadores que dejaron de registrar personal por día, reflejando un deterioro sostenido del entramado productivo formal.

El sector más afectado en términos absolutos fue el de transporte y almacenamiento, que perdió 4.851 empleadores entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025. Le siguieron el comercio mayorista y minorista, reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 3.750 empleadores menos; los servicios inmobiliarios, con una caída de 3.005, y los servicios profesionales, científicos y técnicos, que registraron una baja de 2.198 empresas.

En términos relativos, transporte y almacenamiento también encabezó el ranking de retrocesos, con una contracción del 12,3% en la cantidad de empleadores. Detrás se ubicaron los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-11,6%), los servicios inmobiliarios (-10,1%) y la construcción, que mostró una caída del 8,1% en el mismo período.

Caída del empleo registrado

La reducción del número de empleadores estuvo acompañada por una baja significativa del empleo registrado. El informe señala que la cantidad de trabajadores formales cayó de 9.857.173 a 9.576.189 (-2,85%), lo que implica la pérdida de 280.984 puestos de trabajo, equivalente a casi 420 empleos menos por día desde el inicio de la actual administración nacional.

El sector más afectado en términos de destrucción de puestos laborales fue la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una reducción de 88.342 trabajadores. También se registraron caídas pronunciadas en la construcción, que perdió 77.383 empleos, y en la industria manufacturera, con 59.127 puestos menos. Transporte y almacenamiento, a su vez, recortó 53.642 empleos registrados.

Al analizar la dinámica según el tamaño de las empresas, el CEPA advierte que el 99,6% de los empleadores que dejaron de registrar trabajadores fueron firmas de hasta 500 empleados, mientras que las empresas de mayor tamaño explicaron apenas el 0,4% de los casos. No obstante, la mayor parte de la pérdida de puestos de trabajo se concentró en las compañías de más de 500 trabajadores, que absorbieron el 69,4% del total del empleo destruido.

